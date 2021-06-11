Собянин заявил о резком ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве: Готовят новые койки в ковидных госпиталях

Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве. По словам мэра столицы, больше становится тяжелых случаев и все больше москвичей попадают в реанимацию на аппарат ИВЛ. Весенний пик пандемии коронавируса сдвинулся на июнь-июль, и уровень заболеваемости достаточно высок, оценил мэр Москвы.
"Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1" 11 июня. - Думали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль, и этот пик достаточно высок".
В московских ковидных госпиталях коронавирусными пациентами занято около 10 тыс. коек. В ближайшее время их число увеличат 14 тыс. Власти Москвы связывают всплеск заболеваемости с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В связи с этим в столице вновь усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, в транспорте и за соблюдением антиковидных мер в организациях. Штраф для безмасочников составляет 4- 5 тыс. рублей.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за сутки на 11 июня в России выявили более 12 тыс. новых заболевших. Такие показатели последний раз фиксировали в феврале 2021 года. Коронавирус снова пошел в рост. Эпидемиологи предрекают третью волну пандемии.