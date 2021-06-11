Бесплатное подведение газа к частным домам узаконил Путин
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Бесплатное подведение газа к частным домам узаконил Путин

10:48:496/11/2021Фото: Строительство домов в Саранске
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Президент подписал закон о бесплатной газификации и подводке газопровода до границ земельных участков.

К домам россиян подведут газовые трубы

Новый закон о газификации жителей страны подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По новому закону в стране вводится институт оператора газификации. Им становится собственник системы газоснабжения - «Газпром». Там где компании нет, ее функции будут выполнять региональные представители, обеспечивающие доставку топлива к потребителям.

Финансирование проекта газификации будет производиться при помощи инвестиционной надбавки газораспределительным организациям (ГРО), направленной на проведение газопровода от межпоселковой трубы до границ домовладений. Операторы смогут использовать льготные кредиты и займы. Для населения не должно быть прибавки в цене за куб топлива, за счет которой могут компенсироваться затраты, рост тарифов будет обусловлен только инфляцией.

Оформление подключения будет основываться на коллективном договоре и осуществляться в «одном окне». Программа газификации будет основана на составленных прогнозах топливно-энергетических балансов, утвержденных главами субъектов федерации.

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