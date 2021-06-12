Календарь дачника на 12 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Календарь дачника на 12 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:366/12/2021Фото: pixabay
0

Соки и жизненная энергия растений перемещаются сегодня вверх, способствуя быстрому росту стеблей культур и формированию новой зеленой поросли.

Календарь дачника на 12 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

12 июня 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 3 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака РакПроцент освещенности Луны составляет 3%. Восход Луны в 04:48, а закат в 23:24.

Хронология лунных дней


  • 2 лунный день c 04:05 11.06.2021 по 04:48 12.06.2021
  • 3 лунный день c 04:48 12.06.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Рак (+)

Луна в знаке Рак. Самый плодородный и наиболее продуктивный знак зодиака. Благоприятствует развитию низкорослых растений и неудобен для высокорослых, так как придает стеблю лишь среднюю прочность, дает обильный урожай, но не подлежащий хранению и непригодный для семенных целей, хотя плоды достаточно вкусные.

Всё посеянное в этот период всходит медленно. У саженцев развиваются хорошие корни, но слабая надземная часть, склонная к полеганию. Урожай дают обильный, но под его тяжестью хрупкие стебли часто ломаются. Плоды получаются очень сочными, поэтому долго храниться не могут.

Благоприятно в раке:


  • замачивание семян;
  • посев и посадка, пересадка большинства растений, особенно однолетников, на высокий урожай, но не для хранения и не на семена;
  • посев и посадка декоративно-лиственных растений;
  • рыхление, полив, прививки;
  • подкормки минеральная и органическая корневая;
  • закладка компоста;
  • заготовка листьев лекарственных растений;
  • уборка вершков на длительное хранение;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможны в Раке посев и посадка следующих культур:


  • овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, брокколи, брюссельская, кольраби, красная, пекинская, савойская, цветная), картофель, лук (батун, латук, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, патиссоны, перец сладкий, редька, свекла, томат, тыква;
  • пряно-зеленых: артишок, базилик, кориандр, кресс-салат, мята, мелисса, сельдерей, спаржа, укроп, фенхель, цикорий, чабер, шпинат, щавель;
  • плодово-ягодных: виноград, груша, земляника, калина, малина, рябина, слива, смородина, шиповник, яблоня;
  • полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, подсолнечник, ячмень;
  • цветов: астра, василек, георгин, гиацинт, гладиолус, гвоздика, душистый горошек, календула, клематис, крокусы, лилейные, мак, маттиола, настурция, незабудка, маргаритка, роза, фиалка, хризантема, цинния, шалфей;
  • укоренение, пересадка, обрезка комнатных растений: агава американская и нитеносная, аглаонема скромная, аир злаковидный, гастерия бородавчатая, диффенбахия прелестная, каланхоэ (войлочное, бехарское), пахивитум яйценосный, молодил кровельный и паутинистый, очиток (Адольфа, краснокраплённый, Моргана, толстолистный), хавортия жемчугоносная и шахматная, эчеверия (горбатоцветковая, Деренберга, сизая, щетинистая).

Не благоприятно в раке:


  • посев, посадка и пересадка травянистых, древесных, клубневых, вьющихся и ампельных растений;
  • применение ядохимикатов;
  • уборка корнеплодов, клубнеплодов, так как они будут слишком водянистыми и приобретут неприятный запах и вкус;
  • выпечка;
  • вынимать из бочки капусту, т.к. увеличивается опасность образования бактерий.

3 лунный день (+)

12 июня 2021 года в 12:00 — 3 лунный день. Отмечается сплетение гравитационных сил Луны и Солнца. Благодаря этому насыщенность и давление сока, у основания стволов и в корнях растений очень высокие. Соки и жизненная энергия растений перемещаются вверх, способствуя быстрому росту стеблей культур и формированию новой зеленой поросли.

Растения продолжают активно вытягивать воду из почвы, поэтому, их необходимо чаще и больше поливать.

Рекомендуется в 3 лунный день:


  • посадка, пересадка и посев быстрорастущих плодовых культур, особенно тех, у которых наземная часть съедобна (листовые овощи, бобы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква, томаты, кукуруза, патиссоны, горох, зелень, перец, капуста, земляника, подсолнечник и т.д.);
  • посадка, пересадка, посев цветочных культур, газонных и лекарственных растений;
  • рыхление, прополка, минеральная подкормка, прореживание всходов
  • нарезка черенков, их подготовка к укоренению и укоренение, прививка;
  • сбор плодов.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:


  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
  • прививка.

На растущей Луне не благоприятно:


  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.

Источник: mirkosmosa.ru

Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Несчастье случилось с сестрой Шойгу: первые подробности
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Её обожал весь СССР: умерла актриса из «Три орешка для Золушки»
Три возраста, когда человек резко стареет: запомни
дачалунный календарькалендарь дачника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хорошего урожая!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Календарь дачника на 12 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:36 6/12/2021
    Календарь дачника на 12 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Упавшая с 86 этажа башни "Москва-Сити" была 21-летней туристкой из Казахстана
    9:19:13 6/12/2021
    Упавшая с 86 этажа башни "Москва-Сити" была 21-летней туристкой из Казахстана
    Трое 9-классников утонули после выпускного в Онежском озере
    8:58:06 6/12/2021
    Трое 9-классников утонули после выпускного в Онежском озере
    Италия уничтожила Турцию: Первый антирекорд установлен на Евро-2020 по футболу
    8:42:54 6/12/2021
    Италия уничтожила Турцию: Первый антирекорд установлен на Евро-2020 по футболу
    Янтарные открытки с Днём пивовара-2021 и от всей души поздравления на 12 июня
    8:40:39 6/12/2021
    Янтарные открытки с Днём пивовара-2021 и от всей души поздравления на 12 июня
    Какой сегодня церковный праздник 12 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:16 6/12/2021
    Какой сегодня церковный праздник 12 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 июня 2021 в России и мире
    7:40:42 6/12/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 июня 2021 в России и мире
    Красивые картинки и поздравления с Днём мебельщика 12 июня 2021 года
    7:20:59 6/12/2021
    Красивые картинки и поздравления с Днём мебельщика 12 июня 2021 года
    Необычные открытки с Днём пивовара открытки и аппетитные поздравления на 12 июня 2021 года
    6:40:47 6/12/2021
    Необычные открытки с Днём пивовара открытки и аппетитные поздравления на 12 июня 2021 года
    БердскПогода на 12 июня в Бердске: день Исаакия-Змеевика - почему сегодня нельзя ходить в лес?
    6:30:14 6/12/2021
    Погода на 12 июня в Бердске: день Исаакия-Змеевика - почему сегодня нельзя ходить в лес?