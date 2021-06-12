Красивые картинки и поздравления с Днём мебельщика 12 июня 2021 года
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Красивые картинки и поздравления с Днём мебельщика 12 июня 2021 года

7:20:596/12/2021Фото: fresh-cards.ru
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День мебельщика – профессиональный праздник, который отмечают 12 июня.

День мебельщика

Своими руками вы чудо творите,
Без мебели жить ведь нельзя!
Своею профессией вы дорожите,
Мы вас поздравляем, друзья!
Диваны и кресла, столы и кровати,
Без этого нам не прожить,
Красивую мебель всегда создавайте,
Вас будем за это любить!

День мебельщика

В мягком кресле отдыхая,
Все про вас мы вспоминаем,
И спасибо говорим,
За комфорт благодарим!
Мебельщиков поздравляя
На диване восседаем,
Дорогие, нам без вас,
Не прожить, увы, под час!

День мебельщика

Сегодня мебельщика день,
Его мы будем отмечать,
И всех, кто мебель создает
От сердца будем поздравлять!
Спасибо вам, вы мастера,
Желаем славной жизни вам,
Желаем счастья и добра,
За радость, что несете нам!

День мебельщика

Чтоб комфорт был и уют,
Мебельщики создают
Мебель новую для нас!
Мы хотим поздравить вас!
За столом, что вы создали,
Будем вас мы поздравлять,
И бокалы поднимая,
Счастья будем вам желать!

День мебельщика

Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru

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