С Днём России 12 июня: картинки с душой и славные поздравления

Нет страны моей прекрасней —
Тень лесов и синь озёр,
Даже воздух дышит счастьем
У подножий мощных гор.
Процветает пусть Россия
Ещё множество веков,
И под этим небом синим
Правят радость и любовь!
С днем России поздравляю
Вас сегодня, россияне,
Чтоб страною мы гордились
И она гордилась нами.
Я стране нашей желаю
Горя и войны не знать,
И пусть сыновьям России
Не придется воевать.
В день России я желаю
Неба мирного стране,
Чтобы счастливо мы жили
На своей родной земли.
Россия, наша дорогая,
Державы больше нет такой,
Да нам и не нужна другая:
Тебя мы любим всей душой!
Россия-мать, ты наше солнце,
Прошу тебя, всегда свети!
Пусть твое сердце вечно бьется
В огромной, царственной груди!
Пускай развивается наша страна,
И будет у нас все легко и прекрасно,
Ведь наша Россия для нас так важна,
Пусть каждому светит луч радости ясно!
Желаю, чтоб каждый Россией гордился,
И тем, что он трудится в ней и живет,
И тем, что, конечно, здесь он родился,
И тем, что так много в России красот!
Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru