С Днём России 12 июня: картинки с душой и славные поздравления
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С Днём России 12 июня: картинки с душой и славные поздравления

9:45:556/12/2021Фото: bonnycards.ru
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День России — это государственный праздник, который отмечается ежегодно 12 июня и является выходным.

День России

Нет страны моей прекрасней —
Тень лесов и синь озёр,
Даже воздух дышит счастьем
У подножий мощных гор.

Процветает пусть Россия
Ещё множество веков,
И под этим небом синим
Правят радость и любовь!

День России

С днем России поздравляю
Вас сегодня, россияне,
Чтоб страною мы гордились
И она гордилась нами.

Я стране нашей желаю
Горя и войны не знать,
И пусть сыновьям России
Не придется воевать.

В день России я желаю
Неба мирного стране,
Чтобы счастливо мы жили
На своей родной земли.

День России

Россия, наша дорогая,
Державы больше нет такой,
Да нам и не нужна другая:
Тебя мы любим всей душой!

Россия-мать, ты наше солнце,
Прошу тебя, всегда свети!
Пусть твое сердце вечно бьется
В огромной, царственной груди!

День России

Пускай развивается наша страна,
И будет у нас все легко и прекрасно,
Ведь наша Россия для нас так важна,
Пусть каждому светит луч радости ясно!

Желаю, чтоб каждый Россией гордился,
И тем, что он трудится в ней и живет,
И тем, что, конечно, здесь он родился,
И тем, что так много в России красот!

День России

Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru

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