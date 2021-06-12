Удивительные открытки с Днём вязания во всем мире на 12 июня и поздравления для мастериц

Сегодня День вязания,
Итоги подведём:
Поздравить нужно мастериц
С прекрасным этим днём.
Пусть петли все считаются,
И шерсть отлично ляжет,
Здоровья вам, кто чудные
Шедевры эти вяжет.
Даст удовлетворение
и радость созидания,
И успокоит нервы Вам
умение вязания!
Снимает стресс, давление
и оптимизм внушает,
Старинное умение
здоровье улучшает.
Легки движения крючка,
Сверкают дружно спицы,
Мелькая в золотых руках
Искусной мастерицы!
И создаётся эксклюзив,
Исполнено желание.
Распространяет позитив
Всемирный День вязания!
В руках мелькают спицы,
Изнанка, лицевая,
Сегодня с Днем вязания
Вас я поздравляю.
Желаю, чтобы вы
Петли не теряли,
Шапочки, носочки
Теплые вязали.
Пусть вязаные вещи
Согреют в холода,
Вплетена любовь в них,
Забота, доброта.
Пусть клубочек катится,
Пряжа пусть не рвется,
В каждой петельке душа
Ваша остается.
Вязание имеет праздник.
Удачи всем в узорах разных.
Чтоб нити ярко все сплелись,
Украсили чтоб нашу жизнь.
Всем мастерицам — вдохновенья,
С улыбкой к новым всем свершеньям.
Пусть кропотливый этот труд
Создаст тепло, любовь, уют.
И радость пусть душе подарит,
Твореньем вас оно прославит.
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru