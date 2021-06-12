Удивительные открытки с Днём вязания во всем мире на 12 июня и поздравления для мастериц
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Удивительные открытки с Днём вязания во всем мире на 12 июня и поздравления для мастериц

10:40:336/12/2021Фото: bipbap
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В одну из суббот июня, начиная с 2005 года, в мире отмечается необычный праздник — Всемирный день вязания на публике (World Wide Knit in Public Day).

Всемирный день вязания

Сегодня День вязания,
Итоги подведём:
Поздравить нужно мастериц
С прекрасным этим днём.

Пусть петли все считаются,
И шерсть отлично ляжет,
Здоровья вам, кто чудные
Шедевры эти вяжет.

Всемирный день вязания

Даст удовлетворение
и радость созидания,
И успокоит нервы Вам
умение вязания!

Снимает стресс, давление
и оптимизм внушает,
Старинное умение
здоровье улучшает.

Легки движения крючка,
Сверкают дружно спицы,
Мелькая в золотых руках
Искусной мастерицы!

И создаётся эксклюзив,
Исполнено желание.
Распространяет позитив
Всемирный День вязания!

Всемирный день вязания

В руках мелькают спицы,
Изнанка, лицевая,
Сегодня с Днем вязания
Вас я поздравляю.

Желаю, чтобы вы
Петли не теряли,
Шапочки, носочки
Теплые вязали.

Пусть вязаные вещи
Согреют в холода,
Вплетена любовь в них,
Забота, доброта.

Пусть клубочек катится,
Пряжа пусть не рвется,
В каждой петельке душа
Ваша остается.

Всемирный день вязания

Вязание имеет праздник.
Удачи всем в узорах разных.
Чтоб нити ярко все сплелись,
Украсили чтоб нашу жизнь.
Всем мастерицам — вдохновенья,
С улыбкой к новым всем свершеньям.
Пусть кропотливый этот труд
Создаст тепло, любовь, уют.
И радость пусть душе подарит,
Твореньем вас оно прославит.

Всемирный день вязания

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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