К юбилею города отдел культуры объявляет о начале фотоконкурса «Узорные наличники Бердска»
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К юбилею города отдел культуры объявляет о начале фотоконкурса «Узорные наличники Бердска»

2:00:026/12/2021Фото: pixabay.com
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4 сентября 2021 года, в день празднования 305-й годовщины со дня основания Бердска, пройдет награждение участников и победителей конкурса.

Современные здания давно заменили собой старинные «бабушкины» домики

Конкурс фотографий «Узорные наличники Бердска»

В далёком 1950 году началось строительство Новосибирской ГЭС. И Бердск начал «великое переселение» на новое место. В течение четырёх лет, начиная с 1954-го, на новое место переезжали предприятия, учреждения, магазины… Только жилых домов было перемещено в количестве 3386!

Большинство бердчан после переселения обзавелись домами, даже лучшими, чем имели до этого. А более тысячи жителей, раньше не имевших своих домов, благодаря переселению стали домовладельцами.

На новом месте бердчане и свои дома старались обновить и украсить каждый на свой манер: в резные деревянные узоры наряжались фасады, окна, двери, ворота…

Современные здания давно заменили собой старинные «бабушкины» домики, но не затмили! В Бердске до сих пор сохранилось много домов, впечатляющих своими деревянными узорами на оконных наличниках: скромными и неброскими и, наоборот, искусными и яркими. И те, и другие интересно рассматривать и заодно восхищаться мастерством украшения окон.

Отдел культуры г.Бердска совместно с Бердским историко-художественным музеем предлагает сохранить красоту деревянных окон в фотографиях и объявляет конкурс «Узорные наличники Бердска». Конкурс приурочен к празднованию 305-й годовщины со дня основания города Бердска!

Для участия в конкурсе фотографий на звание «самый красивый наличник Бердска» приглашаем бердчан совершить фотопутешествие по родному городу и запечатлеть окна с разнообразными деревянными узорами.

Фотографии на конкурс принимаются в неограниченном количестве в электронном виде с 15 июня по 25 августа 2021 года.

Каждую фотографию необходимо подписать адресом того дома, чьи окна на ней изображены.

К фотографиям следует приложить Заявку:

Заявка на участие в конкурсе фотографий

«Узорные наличники Бердска»

1. ФИО участника.

2. Возраст участника.

3. Контактный телефон.

4. Количество фотографий, направленных на конкурс.

Фотографии и заявку на участие в конкурсе следует направлять на адрес электронной почты Отдела культуры г.Бердска: otdel_kult@bk.ru с обязательной пометкой «Узорные наличники Бердска».

4 сентября 2021 года, в день празднования 305-й годовщины со дня основания Бердска, пройдет награждение участников и победителей конкурса.

Памятные призы ждут и хозяев усадеб, чьи оконные наличники будут признаны самыми красивыми, необыкновенными и интересными.

Дополнительную информацию можно получить по тел. (8-383-41)2-81-07.

Ждём фотографии наличников как старых, так и новых домов, домишек и избушек! Только вместе мы сможем собрать всё деревянное зодчество Бердска в одном месте!

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Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
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