К юбилею города отдел культуры объявляет о начале фотоконкурса «Узорные наличники Бердска»

Конкурс фотографий «Узорные наличники Бердска»
В далёком 1950 году началось строительство Новосибирской ГЭС. И Бердск начал «великое переселение» на новое место. В течение четырёх лет, начиная с 1954-го, на новое место переезжали предприятия, учреждения, магазины… Только жилых домов было перемещено в количестве 3386!
Большинство бердчан после переселения обзавелись домами, даже лучшими, чем имели до этого. А более тысячи жителей, раньше не имевших своих домов, благодаря переселению стали домовладельцами.
На новом месте бердчане и свои дома старались обновить и украсить каждый на свой манер: в резные деревянные узоры наряжались фасады, окна, двери, ворота…
Современные здания давно заменили собой старинные «бабушкины» домики, но не затмили! В Бердске до сих пор сохранилось много домов, впечатляющих своими деревянными узорами на оконных наличниках: скромными и неброскими и, наоборот, искусными и яркими. И те, и другие интересно рассматривать и заодно восхищаться мастерством украшения окон.
Отдел культуры г.Бердска совместно с Бердским историко-художественным музеем предлагает сохранить красоту деревянных окон в фотографиях и объявляет конкурс «Узорные наличники Бердска». Конкурс приурочен к празднованию 305-й годовщины со дня основания города Бердска!
Для участия в конкурсе фотографий на звание «самый красивый наличник Бердска» приглашаем бердчан совершить фотопутешествие по родному городу и запечатлеть окна с разнообразными деревянными узорами.
Фотографии на конкурс принимаются в неограниченном количестве в электронном виде с 15 июня по 25 августа 2021 года.
Каждую фотографию необходимо подписать адресом того дома, чьи окна на ней изображены.
К фотографиям следует приложить Заявку:
Заявка на участие в конкурсе фотографий
«Узорные наличники Бердска»
1. ФИО участника.
2. Возраст участника.
3. Контактный телефон.
4. Количество фотографий, направленных на конкурс.
Фотографии и заявку на участие в конкурсе следует направлять на адрес электронной почты Отдела культуры г.Бердска: otdel_kult@bk.ru с обязательной пометкой «Узорные наличники Бердска».
4 сентября 2021 года, в день празднования 305-й годовщины со дня основания Бердска, пройдет награждение участников и победителей конкурса.
Памятные призы ждут и хозяев усадеб, чьи оконные наличники будут признаны самыми красивыми, необыкновенными и интересными.
Дополнительную информацию можно получить по тел. (8-383-41)2-81-07.
Ждём фотографии наличников как старых, так и новых домов, домишек и избушек! Только вместе мы сможем собрать всё деревянное зодчество Бердска в одном месте!