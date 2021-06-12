Кто такой Азамат Айталиев?

В молодёжной соцсети «ТикТок» можно наткнуться на самые разные видео, действие которых разворачивается под аудиотрек, где упоминается Азамат Айталиев. «Кто же это?», – повторяют зрители вслед за создателем трека, Галымом Дасубаевым. Для какого такого Азамата этот битмейкер писал музыку и текст?
Азамат Айталиев – популярный блоггер «ТикТока» и «Инстаграма». Число его подписчиков на июнь 2021-го приближается к двум миллионам, а в интернете можно найти немало мемов с его танцующей фигуркой. Возраст в 34 года не мешает аудитории наслаждаться позитивными танцами Азамата, а числу подписчиков – постоянно расти.
Приговор к популярности
В марте 2021-го на Первом канале вышел очередной выпуск передачи «Модного приговора». Там работали над образом пока ещё неизвестного Азамата – выпускника хореографический факультет МГИКа. Его девушка, Елена Волкова, объяснила, что Азамат – большой любитель вычурной одежды, больше напоминающей концертные костюмы.
Своим выбором одежды на передаче Азамат подтвердил слова Елены. Его «перевоплотили», подобрав одежду и изменив причёску. Публика заинтересовалась Азаматом, на его небольшом канале в «ТикТок» начался прирост подписчиков.
Танцы на площади
Через пару месяцев по «ТикТоку» распространилось аудио про Азамата. Трек стали вставлять в видео даже те, кто не знал Алиева. Его популярность ещё больше возросла, благодаря танцу на Красной площади Москвы.
Фигурку резвого хореографа стали использовать в качестве мема: её вырезают и вставляют в кадры известных фильмов и хорошо знакомых роликов.
В шуточном контексте Азамата стали называть звездой мирового масштаба. Его имя иронически упоминают с благодарностью за счастливое детство. И это отсылка к основному месту работы Азамата – Центру поддержки творчества «Страна детства», который он возглавляет.
Азамат регулярно разъезжает по городам России и встречается с поклонниками. На встречах он любит записывать и выкладывать совместные видео с подписчиками.
Смертельный фейк
В истории популярности Азамата не обошлось без «чёрного пиара». В течение мая по интернету широко распространялось видео с сообщением, что 5 мая Азамат скончался. Немало подписчиков успели, если не поверить, то вздрогнуть от такой новости.
Сам Азамат опроверг эту информацию. Он был крайне недоволен мрачной шуткой. Однако этот фейк успел породить мем в молодёжной среде. Некоторые продолжают соболезновать и посещать «могилу мировой звезды», пока живой Азамат набирает популярность.