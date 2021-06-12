Погода на 12 июня в Бердске: день Исаакия-Змеевика - почему сегодня нельзя ходить в лес?

12 июня в Бердске потеплеет. Дневной температурный фон будет варьироваться на отметках +14°C, +26°C. Которые к ночи опустятся и наступит прохлада с температурами воздуха от +9°C до +18°C. При этом будет дуть порывистый северный до 3,5 метров в секунду. Днем будет довольно облачно, с влажностью воздуха до 63%, что касается осадков - их вероятность составит всего 2 процента.
В субботу 12 июня 2021 года в народном календаре – Исаакий-змеевик. Этот праздник также называется Исакиев день. Этот праздник берет свои истоки из православия.
Исаакий Далматский родился в Сирии IV-V веках и долгое время вел замкнутый образ жизни. Также большой период времени провел в пустыне, пока к нему не явился небесный голос и приказал отправиться в Константинополь. Там он помогал бедным людям, приходил к ним домой и благословлял, вместе с ними молился. Ему также посвящен Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, и не просто так. Считается, что Петр Великий считал Исаакия его личным покровителем, поэтому приказал воздвигнуть знаменитый храм.
На Руси считалось, что в этот день змеи выходят из спячки в норах и устраивают "свадьбы", гулянья. Так возникло второе название торжества - змеиный праздник.
А вместе с ними и много примет:
Если 12 июня обильно цветут кусты шиповника - зима будет суровой, с сильными метелями и трескучими морозами.
Согласно народным поверьям, если в этот день человека укусит змея, то вылечить ее практически невозможно. Так что лучше по полям и лесам в этот день не гулять.
Если все-таки решитесь на прогулку и вдруг найдете там змеиную кожу, то ее нужно положить под порогом дома - тогда в семье будет мир и согласие.