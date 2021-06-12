"Просто красивых замуж не берут": Встреча в родном Искитиме и свадьба в Бердске Андрея и Тамары 11 июня 2021 года
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"Просто красивых замуж не берут": Встреча в родном Искитиме и свадьба в Бердске Андрея и Тамары 11 июня 2021 года

3:38:116/12/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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В семье растет дочь, такая же красавица как мама. Тамара и Андрей очень хотят сына.

Андрей и Тамара стали мужем и женой 11 июня в Бердске

В яркий солнечный день 11 июня 2021 года в ЗАГСе Бердска состоялась свадебная церемония — мужем и женой стали Андрей и Тамара. Андрей подошел к выбору свадебного костюма как настоящий мужчина — классический синий костюм, белая рубашка, синий галстук, цветы в петлице, черные кожаные туфли — строгий и солидный муж. А Тамара — красавица, в кружевном платье с длинным шлейфом, как царевна из сказки про жар-птицу, фата и белые розы в волосах, туфли на тонких высоких каблуках — чудесная жена у Андрея.

Познакомились случайно в кафе в Искитиме. Андрей работает мастером по установке натяжных потолков в Новосибирске, Тамара — администратор тоже в Новосибирске. Вот так судьба свела пару в родном городе. Знакомы почти два года.

- На Андрея можно положиться, он надежный, ответственный, это очень важно, когда уверен в человеке, чувствуешь себя как за стеной, защищенной, - говорит о муже Тамара.
- Яркая и красивая, добрая, умеет всё - и готовит хорошо, и дома порядок. Просто красивых замуж не берут, Тамара хозяйка хорошая и всегда поддержит, - говорит о жене Андрей.

Взаимопонимание — самое главное в семье, Андрей и Тамара всегда стараются помогать друг другу и решать все вопросы сообща. Жить планируют пока в Новосибирске.
В семье растет дочь, такая же красавица как мама. Тамара и Андрей очень хотят сына.
«Курьер. Среда. Бердск» поздравляет Андрея и Тамару с днем рождения семьи, желает, чтоб мечты сбывались, чтобы в семье берегли и любили друг друга, и жили долго и счастливо.

Красивая пара - Тамара и Андрей

В семье очень хотят сына и братика

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