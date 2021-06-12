Необычные открытки на День мебельщика 12 июня и поздравления в прозе для тех, у кого золотые руки
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Необычные открытки на День мебельщика 12 июня и поздравления в прозе для тех, у кого золотые руки

3:10:536/12/2021Фото: 100cards.ru
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Ежегодно во вторую субботу июня отмечается праздник производителей мебели - День мебельщика.

День мебельщика

Поздравляю с Днём мебельщика и хочу пожелать точных замеров, ловкости рук, великолепного мастерства и больших заказов. Пусть всё и всегда получается с первого раза, пусть деятельность приносит высокий достаток и удовлетворённость души, пусть каждый день жизни исключает любые ошибки и сулит стопроцентную удачу.

День мебельщика

С Днём мебельщика. Желаю быть вне конкуренции в любимой сфере деятельности, желаю с каждым предметом интерьера радовать клиентов уникальным стилем, шикарным образцом. Успехов в работе, а также вдохновения и креатива. И пусть каждый день будет не только плодотворным, но и счастливым.

День мебельщика

Поздравляю замечательных людей, которые несут уют и комфорт в наши дома, делают наш быт еще более простым, благоустроенным и удобным. Дорогие наши мебельщики! Желаю, чтобы ваш талант, мастерство и профессионализм всегда воплощались в очень интересные, практичные, дизайнерские и качественные изделия. Желаю, чтобы каждый человек, садясь на свой любимый диван, стул или кресло, ложась на удобную обожаемую кровать или обедая за общим дружным столом, понимал, что где-то в мире есть мастер, подаривший ему не только чудесную мебель, но и частичку своей души, любви и тепла. С днем мебельщика!

День мебельщика

Поздравляю с Днём мебельщика. Желаю точности в замерах, креатива во всех идеях, смекалки в непредвиденных ситуациях и стопроцентного успеха в твоей интересной деятельности. Пусть твои шедевры украшают дома, квартиры и прочие помещения. Пусть твои таланты никогда не пропадают даром. Желаю крепких сил, здоровья и творческого вдохновения.


Источник: pozdravok.ru, 100cards.ru

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