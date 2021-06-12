Свидания с загадочным Водолеем вы не забудете никогда: почему, рассказываем
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Свидания с загадочным Водолеем вы не забудете никогда: почему, рассказываем

4:00:446/12/2021,Эмили РатейФото: pixabay
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Мужчинам и женщинам-Водолеям требуется 5-7 месяцев, чтобы наконец сблизиться с вами и завоевать доверие.

Первое, что нужно знать о свиданиях с Водолеями, - это то, что они ищут кого-то, кто может стать их лучшим другом

Встречи с Водолеем - это дикая поездка. Это отношения, которые, когда этот загадочный знак зодиака наконец откроется вам, будут полны азарта и новых впечатлений.

Конечно, прежде чем вы сможете по-настоящему погрузиться в самую захватывающую часть свиданий с Водолеем, вы должны проявить терпение со знаком зодиака Водолей, пока она откроется вам.

Не многие люди терпят знак зодиака, которому никогда не кажется, что он хоть сколько- нибудь заинтересован в вас, но есть несколько способов заставить ее быть более честной в своих чувствах к вам, вместо того, чтобы просто притворяться, что она просто тебя не замечает, пишет https://www.yourtango.com

Первое, что нужно знать о свиданиях с Водолеями, - это то, что они ищут кого-то, кто может стать их лучшим другом.

Водолеем правят планеты Сатурн и Уран; Сатурн поощряет Водолея авторитетом, традициями и правилами, а Уран поощряет бунт, оригинальность и независимость. Следовательно, в карте Водолея есть двойственность, которую необходимо уравнять.

Водолей - один из трех воздушных знаков, а его символ - Носитель Воды, который представляет их поиск знаний и истины, а также поток энергии, парадоксы и полярность. Носитель Воды также связан с исцелением и очищением и является символом служения в Зодиаке. Под этим символом процветает Водолей.

Женщина-Водолей отлично разбирается в характерах, потому что она очень общительный человек и умеет хорошо читать людей. Она умна, саркастична, любопытна, любознательна, независима, креативна, трудолюбива и вдумчива.

Почему с Водолеем так сложно встречаться?

Обратной стороной свиданий с Водолеем является то, что она временами бывает темпераментной и бескомпромиссной. Водолей - фиксированный знак, что делает их очень упрямыми и не желающими придерживаться чужих идеалов, только своих собственных.

Во время свиданий, если женщина-Водолей знает, что вы на самом деле хотите установить с ней связь, а это не просто случайный секс, она будет более склонна показать вам ее настоящую. Тем не менее, будут времена, когда все, что хочет Водолей, - это случайная связь, а они часто ни к чему не приводят.

Несмотря на то, что Водолей - воздушный знак и часто открыт ко всем возможностям, бывают моменты, когда он решителен, и никто не может заставить ее изменить свое мнение.

Сколько времени нужно, чтобы завоевать доверие Водолея?

Приверженность Водолеям требует времени, потому что им нужно время, чтобы доверять вам и поверить в вас. Мужчинам и женщинам-Водолеям требуется 5-7 месяцев, чтобы наконец сблизиться с вами и завоевать доверие.

Если вы хотите доверия Водолея, не будьте слишком совершенны. Водолей может сказать, пытаетесь ли вы быть кем-то, кем вы не являетесь, и уважает подлинность и реальность.

Чем быстрее вы покажете им настоящего себя и докажете, что они могут вам доверять, тем быстрее они сделают то же самое. Вы должны показать им, что вы заслуживаете доверия и достойны их доверия к вам.

Личность Водолея может казаться людям очень пугающей и холодной, но это не значит, что они не  дружелюбны.

Еще одна вещь, о которой следует помнить при построении доверия, - это то, что вы можете называть ее слишком сложной и загадочной, как хотите, но на самом деле она старается только убедиться, что люди в ее жизни не фальшивки; Водолей прилагает много усилий для развития дружбы и отношений!

И когда вы ей действительно понравитесь, она захочет начать строить нерушимый, прочный фундамент, который соединит вас двоих.

Но независимо от того, как вы относитесь к Водолею при первой встрече, каждый должен встречаться с Водолеем хотя бы один раз, потому что она изменит вашу жизнь. Звучит банально, но даже короткие отношения с ней заставят вас пробовать что-то новое, выходить из зоны комфорта и сбивать носки в постели.

И даже если отношения закончатся, она - один из знаков зодиака, о котором вы будете думать еще долго после их завершения. Партнер-Водолей - это то, что вам обязательно нужно попробовать, хотя бы раз.

Вот 5 основных вещей, которые нужно знать о свиданиях с Водолеем.

1. Водолей может справиться практически со всем.

Мало что может поколебать Водолея. У них есть прочные сердечники, которые сохраняют охлаждение под давлением практически в любой ситуации.

Итак, приходите ли вы к ним с тяжелым прошлым или с проблемами, над которыми вы все еще учитесь, Водолеи - это партнеры, которые примут вас, несмотря ни на что. Кроме того, они никогда не уклонялись от проблем, так что давайте!

Вы можете доверять Водолею, чтобы проникнуть в суть дела. Мало что может их отпугнуть, поэтому ложитесь спать допоздна и рассказывайте друг другу о своих самых больших опасениях и о том, чего вы больше всего хотите добиться в жизни. С ними секреты в безопасности, потому что они знают, как важно полностью полагаться на кого-то.

Если вы думаете, что Водолеи напуганы, не волнуйтесь - они справятся.

2. Личность Водолея по натуре любопытна.

Попробуйте новый ресторан фьюжн, научитесь сваривать, послушайте новую музыку, попробуйте новое положение в постели - Водолей сделает все это хотя бы раз.

Водолей любит пробовать что-то новое и всегда готов сделать что-то новое, потому что, если они не сделают этого с вами, они, вероятно, сами попробуют это новое ... без партнера и все такое).

Каково это встречаться с Водолеем? Водолей - один из самых смелых знаков зодиака в астрологии, и он всегда более чем готов испытать как можно больше в жизни.

Если вам нужен партнер, который откроет вам новые возможности и покажет, что даже скучное воскресенье может стать приключением, Водолей - то, что вам нужно.

3. Знак зодиака Водолей - отличный слушатель.

Возможно, они не всегда болтливы, но всегда готовы выслушать, особенно тех, кто много для них значит. Если Водолей встречается, вы уже довольно увлекательны для них, и копаться в вашем мозгу - хороший способ для них узнать вас поближе.

Когда вы с Водолеем, вы должны быть готовы больше говорить, чем слушать, потому что они не из тех знаков зодиака, которым постоянно нужно разговаривать, чтобы заполнить тихие моменты. Им комфортно, когда они могут просто быть с вами и наслаждаться тишиной.

Слушать кого-то, с кем они встречаются, - это способ наладить более глубокий контакт. Водолеям тоже не обязательно говорить о себе. Когда дело доходит до тем для разговора, с Водолеем нет предела. Все, что их действительно волнует, - это заставить вас открыться им, чтобы они действительно узнали, кто вы.


 Кроме того, одна из вещей, которые Водолей больше всего хочет в партнере, - это кого-то, кого они тоже могут назвать своим лучшим другом, а вы всегда все рассказываете своему лучшему другу, верно?

4. Водолей уважает границы.

Если какой-либо знак зодиака знает, каково чувствовать, что все всегда заняты вашим делом, то это Водолей.

Они принимают кропотливые меры, чтобы убедиться, что у вас есть необходимые границы, когда вы встречаетесь с ними, потому что они не понаслышке знают, что любопытство никогда не помогает в отношениях в конце концов.

Конечно, иногда они могут слишком отстраняться, поэтому важно поддерживать с ними честное и открытое общение. Водолей всегда будет пытаться дать вам понять, что он чувствует, но вам обязательно нужно сделать то же самое.

Водолей - не тот знак зодиака, который не будет копаться в личной жизни. Если вы хотите чем-то поделиться, они знают, что вы это сделаете, когда вам станет достаточно удобно. Они также не становятся цепкими или властными. Водолей знает, что жизнь вне отношений важна, и они уважают, что вы должны быть самим собой (они тоже этого хотят).

Прежде всего, они понимают, насколько важны границы и пространство друг для друга. Они по-прежнему могут быть очень ласковыми и приятными, но они также не задушат вас.

5. Одна из лучших черт Водолея - их причудливый характер.

Если вам нужен партнер, который всегда будет держать вас в тонусе, Водолей - то, что вам нужно. Они привыкли получать странные взгляды и не особо заботятся о том, что о них думают, поэтому, если вы в порядке с тем, чего обычно не делаете в отношениях, из вас получится хорошая пара.

Встреча с Водолеем означает, что у вас будет множество возможностей выйти из зоны комфорта. Но не волнуйтесь; они не будут заставлять вас делать то, чего вы не хотите, потому что они веселые; хотя они надеются, что вы будете время от времени пробовать с ними что-то новое.

Водолей - один из самых занимательных знаков зодиака. Когда у вас плохой день, они будут смущаться, просто увидев, что вы улыбаетесь, а когда вы захотите немного повеселиться, они найдут что-то незабываемое, чем можно заняться вместе - например, пойти на стрельбище или устроить импровизированный уик-энд. дорожное путешествие.

Водолей может быть довольно серьезным, и иногда его даже трудно читать, но одно, что вы всегда можете сказать о свиданиях с Водолеем, - это то, что они никогда не бывают скучными.

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