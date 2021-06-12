Магнитная буря 12 июня 2021: накануне мощного трехдневного геомагнитного шторма

Магнитная буря - это изменения в магнитном поле нашей планеты, которые вызваны попаданием в атмосферу Земли потока заряженных частиц, выброшенных с поверхности Солнца в результат вспышки на поверхности светила. Ближайшая мощная магнитная буря начнется на Земле поздним вечером 15 июня и продлится 3 дня. Магнитное поле невидимо для глаз, но направление его силовых линий хорошо отслеживают птицы при миграциях в теплые края и обратно домой на гнездовья, морские черепахи, без навигационного оборудования находящие путь в огромном океане. Есть люди, которые ощущают малейшие движения в магнитном поле планеты - метеопаты. Именно магнитное поле защищает всё живое на Земле от потоков ионизированного солнечного ветра, направляя его вдоль силовых линий.
Как воздействует магнитная буря на здоровье метеопатов?
В результате колебаний характеристик магнитного поля Земли страдает сердечно-сосудистая и нервная система человека. Самыми распространенными симптомами являются:
- Скачки давления, боли в сердце, аритмия, учащение пульса, головная боль, головокружения, боли в мышцах и суставах;
- Нервные срывы, приступы тоски и агрессии, апатия и слабость, астенический синдром, рассеянность, бессоница, нервное истощение.
12 июня 2021 года ранним утром с 3 до 6 часов утра магнитное поле Земли будет слабо возмущенным. До полудня заметных колебаний в магнитосфере нашей планеты не прогнозируется. На короткие промежутки времени - с 15 до 18 часов и с 21 часа и до полуночи в магнитном поле сила колебаний электрических характеристик оценивается равной трем баллам, что по классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца соответствует слабой геомагнитной буре.
Сердце - основная мишень в организме человека, по которой наносит удар магнитная буря. Врачи советуют не нагружать организм, не заниматься тяжелым физическим трудом, отменить интенсивные тренировки, дать отдых мышцам и психике. Рекомендуется в течение дня 12 июня следить за показанием тонометра, контролировать артериальное давление. Полезно провести выходной день на свежем воздухе, на прогулке в сосновом лесу, вечером можно заняться домашними делами и занятиями с детьми.
Не оставляйте на позднее время дела и проблемы, решение которых требует умственных усилий, нервная система даже от незначительных колебаний магнитного поля находится в напряженном состоянии, лишняя нагрузка принесет только вред. Головная боль, головокружения, слабость - такие симптомы могут появиться у метеопатов вечером 12 июня. Постарайтесь пораньше лечь спать, не переедайте на ночь, дайте организму отдохнуть и набраться сил.
Как противостоят влиянию магнитной бури на здоровье метеопаты - люди, чей организм чутко отзывается на изменения в магнитном поле Земли?
Елена Николаевна, 57 лет:
- Стараюсь ходить пешком, последнее время не пользуюсь лифтом и поднимаюсь по лестнице на 4 этаж, пытаюсь много не есть, после 6 часов только пью воду. Кофе не пью, меньше болит сердце.
Иван Степанович, 62 года:
- Бросил курить, каждый вечер гуляю в парке. Берегу нервы, ни с кем не спорю, стараюсь отвлекаться от тяжелых мыслей на природу и красивых женщин. Почти не смотрю телевизор. Перестала болеть голова и лучше сплю.
Инна Александровна, 58 лет:
- Страдаю астмой. Осложнения с дыханием часто происходят. Осваиваю дыхательную гимнастику. Пока кружится голова, но с каждым днем чувствую, что дышу лучше. Много сплю, стараюсь больше гулять, пока лето. Давление немного повышается, устаю сильно. Но чувствую себя после прогулок лучше. Не болит голова и сердце.