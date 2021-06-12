С какого возраста человек помнит самые ранние воспоминания: возраст назвали ученые

Новое исследование предполагает, что в среднем самые ранние воспоминания, которые люди могут вспомнить, относятся к тому моменту, когда им было всего два с половиной года.
Результаты, опубликованные в рецензируемом журнале Memory , опровергают предыдущие выводы о среднем возрасте самых ранних воспоминаний на целый год.
Они представлены в новом 21-летнем исследовании, которое является продолжением обзора уже имеющихся данных, пишет https://medicalxpress.com
«Когда возникает самое раннее воспоминание, это скорее движущаяся цель, чем отдельное статическое воспоминание», - объясняет эксперт по детской амнезии и ведущий автор доктор Кэрол Петерсон из Мемориального университета Ньюфаундленда.
Таким образом, то, что многие люди предоставляют, когда их спрашивают об их самом раннем воспоминании, не является границей или началом водораздела, до которого нет воспоминаний. Скорее, похоже, существует пул потенциальных воспоминаний, из которых берутся и взрослые, и дети.
«И мы считаем, что люди с двухлетнего возраста помнят многое, чего не осознают.
Это по двум причинам. Во-первых, очень легко заставить людей вспомнить более ранние воспоминания, просто спросив их, каковы их самые ранние воспоминания, а затем попросив их еще несколько. Затем они начинают вспоминать еще более ранние воспоминания - иногда вплоть до полного годом ранее. Это как заправить насос: как только вы запустите его, он самовосстанавливается.
«Во-вторых, мы задокументировали, что эти ранние воспоминания систематически ошибочно датируются. Снова и снова мы обнаруживаем, что люди думают, что они были старше, чем они были на самом деле в их ранних воспоминаниях».
Более 20 лет доктор Петерсон проводил исследования памяти, уделяя особое внимание способности детей и взрослых вспоминать свои самые ранние годы.
В этом последнем исследовании были рассмотрены 10 ее научных статей о детской амнезии, за которыми последовал анализ опубликованных и неопубликованных данных, собранных в лаборатории доктора Петерсона с 1999 года. В нем приняли участие 992 участника, а затем воспоминания 697 участников были сопоставлены с воспоминаниями их родители.
В целом, это показывает, что самые ранние воспоминания детей появляются раньше, чем они думают, что это произошло, что подтверждают их родители.
В некоторых исследованиях, рассмотренных Петерсоном, доказательства того, что наши потенциальные часы памяти сдвигают, являются «убедительными». Например, при обзоре исследования, в котором опрашивались дети после двух и восьми лет, прошедших с момента их самого раннего воспоминания, они смогли вспомнить то же самое воспоминание, однако в последующих интервью указали более поздний возраст относительно того, когда они произошли.
«Восемь лет спустя многие считали себя старше на целый год. Таким образом, дети по мере взросления продолжают двигаться в том же возрасте, в котором они думали, что они были во время этих ранних воспоминаний», - говорит доктор Петерсон из отдела психологии в Мемориальный университет.
И она считает, что это открытие связано с чем-то из памятных датировок под названием «телескопирование».
«Когда смотришь на то, что произошло давным-давно, это все равно что смотреть через объектив.
«Чем более отдаленным является воспоминание, тем ближе эффект телескопирования заставляет вас видеть его. Оказывается, они перемещают свое самое раннее воспоминание на год вперед, примерно на три с половиной года. Но мы обнаружили, что когда ребенок или взрослый вспоминает события от четырех лет и старше этого не происходит ".
По ее словам, после анализа всех данных это ясно демонстрирует, что люди помнят намного больше из своего раннего детства и намного раньше, чем они думают, и относительно легко помочь им получить доступ к этим воспоминаниям.
«Когда вы смотрите на одно исследование, иногда вещи не становятся ясными, но когда вы начинаете объединять исследование за исследованием, и все они приходят к одним и тем же выводам, оно становится довольно убедительным».
Именно отсутствие ясности, по словам доктора Петерсона, является ограничением исследования и, по сути, всех исследований, проведенных на сегодняшний день в предметной области.
«То, что сейчас необходимо в исследовании детской амнезии, - это независимо подтвержденные или задокументированные внешние даты, с которыми можно сравнивать полученные лично данные, поскольку это предотвратит ошибки телескопирования и возможные ошибки датирования со стороны родителей», - говорит доктор Петерсон.
Такое исследование с использованием проверенных датировок в настоящее время продолжается как в ее лаборатории, так и в других местах, чтобы еще раз подтвердить ответ на этот давно обсуждаемый вопрос.