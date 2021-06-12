Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 июня 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 июня 2021 в России и мире

7:40:426/12/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 12 июня 2021 года.

открытка
12 июня - День России

• День гуляния с воздушным шариком
• День рождения противогаза
• День пивовара
• День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (День России)
• День мебельщика
• Всемирный день джина (World Gin Day)
• Всемирный день борьбы с детским трудом (World Day Against Child Labour)
• Всемирный день голых велопокатушек (World Naked Bike Ride Day)
• День памяти священномученика Василия Смоленского
• Международный день фалафеля (International Falafel Day)
• Всемирный день куклы (World Doll Day)
• День памяти преподобного Исаакия Далматского
• Всемирный день вязания на публике (World Wide Knit in Public Day)
• День «призрака в технике» (Ghost in the Machine Day)
• День осведомлённости о «синдроме переполненного гнезда» (Crowded Nest Awareness Day)
• Международный день шиитов (International Shia Day)
• День волгореченского карпа в Костромской области
• Международный день молодых орлов (International Young Eagles Day)
• Международный день кашасы (International Cachaca Day)
• Международный день вина «Пинотаж» (International Pinotage Day)
• День красных роз (National Red Rose Day) - США
• День влюблённых (Dia dos Namorados) - Бразилия
• Праздник селёдки (Vlaggetjesdag) - Нидерланды
• День мира - Косово
• День розового вина (National Rose Day) - США
• День мира (Chaco Armistice Day) - Парагвай
• День печенья с арахисовым маслом (National Peanut Butter Cookie Day) - США
• День рождения монарха (Queen`s Official Birthday) - Великобритания
• День пропавших дворняг (Missing Mutts Awareness Day) - США
• День профессионалов автомобильного сервиса (National Automotive Service Professionals Day) - США
• День «человека из стали» (Man of Steel Day) - США
• День семейного здоровья и фитнеса (Family Health and Fitness Day) - США
• День науки - Туркменистан
• День Хельсинки (Helsinki Day) - Финляндия
• День демократии (Democracy Day) - Нигерия
• День работника фондового рынка - Украина
• День единения в Орландо (Orlando United Day, Pulse Night of Remembrance) - США
• День службы государственной защиты - Польша
• День Лавинг (National Loving Day) - США
• День независимости - Филиппины
• День вяленого мяса «джерки» (National Jerky Day) - США
• Именины у Иоанна, Онуфрия, Никанора, Василия
• Исаакий Змеевик (Змеиный праздник)

Важные события

1590 основан город Саратов
1858 в Санкт-Петербурге освящён Исаакиевский собор.
1872 в Москве открыта Первая всероссийская политехническая выставка, приуроченная к празднованию 200-летия со дня рождения Петра I. Материалы выставки легли в основу созданного в том же году Политехнического музея.
1921 в Петрограде в бывшем зале Дворянского собрания прошло торжественное открытие Государственной филармонии.
1962 в Лондоне состоялся первый концерт группы «Rolling Stones»
1966 в Киеве начата успешная эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда изобретателя Владимира Веклича.
1990 В СССР законом «О печати и других средствах массовой информации» отменена цензура.
1991 Борис Ельцин избран Президентом РСФСР.
1999 батальон российских десантников совершил марш-бросок с базы миротворческих сил в Боснии и Герцеговине на аэропорт «Слатина» (Косово).
2013 официально зарегистрирована первая община пастафариан в России
2017 массовые антикоррупционные протесты в России.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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