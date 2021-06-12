Какой сегодня церковный праздник 12 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 12 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:166/12/2021Фото: Flickr
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Сегодня самой ценной находкой могла оказаться змеиная шкурка - она дарила счастье и удачу, а также была сильным оберегом от нападения змеи.

церковь
12 июня поста нет

Православные праздники 12 июня

Преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской

Народные праздники


Змеиный праздник

Согласно календарю, в этот день чтут память преподобного Исаакия Далматского, игумена.

В народе верят, что в этот день змеи устраивают свадьбу, становятся агрессивными и могут нападать без причины. Укусы гадов, полученные в этот день не сможет вылечить ни один целитель. Поэтому советуют не ходить в лес или поле с высокой травой. Если предотвратить такую прогулку не удастся, то необходимо прикрепить на нательный крест марьин корень, а в обувь положить цветок вероники.

Крик совы сулит холодные дни.

Приметы


  • Шиповник обильно цветет – к суровой зиме.
  • Если кувшинки на реке закрываются и уходят под воду – к дождю.
  • Если папоротник с утра закручивает листья – к теплому солнечному дню.
  • Шмели более обыкновенного беспокойны – к дождю.
  • Закричала сова – к холоду.

Источник: my-calend

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