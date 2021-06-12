Какой сегодня церковный праздник 12 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 12 июняПреподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской
Народные праздники
Змеиный праздник
Согласно календарю, в этот день чтут память преподобного Исаакия Далматского, игумена.
В народе верят, что в этот день змеи устраивают свадьбу, становятся агрессивными и могут нападать без причины. Укусы гадов, полученные в этот день не сможет вылечить ни один целитель. Поэтому советуют не ходить в лес или поле с высокой травой. Если предотвратить такую прогулку не удастся, то необходимо прикрепить на нательный крест марьин корень, а в обувь положить цветок вероники.
Крик совы сулит холодные дни.
Приметы
- Шиповник обильно цветет – к суровой зиме.
- Если кувшинки на реке закрываются и уходят под воду – к дождю.
- Если папоротник с утра закручивает листья – к теплому солнечному дню.
- Шмели более обыкновенного беспокойны – к дождю.
- Закричала сова – к холоду.
Источник: my-calend