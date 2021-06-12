Рожденные суррогатными матерями-россиянками для иностранцев дети станут гражданами России

Вице-спикер ГД Петр Толстой с несколькими депутатами внесли в Госдуму на рассмотрение законопроект, по которому иностранные граждане не смогут пользоваться услугами суррогатных матерей из России.
«Мы предлагаем прописать в законе, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина - гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям», - написал Толстой в своем Telegram-канале.
В закон предлагают внести дополнительно норму, по которой одним из родителей детей, вынашиваемых суррогатными матерями должны стать состоящие в браке граждане РФ, «чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокая женщина, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям».
Кроме того, ребенок рожденный таким способом может быть записан биологическими родителями только с согласия суррогатной матери, если у одного из них уже нет гражданства, или решение о его присвоении было отменено.
«Ребенок, который рожден на территории РФ суррогатной матерью, <…> приобретает гражданство РФ по рождению, если оба потенциальных родителя или одинокая женщина не являются гражданами РФ», - отмечается в законопроекте.
Авторы указывают на необходимость принятия изменений в целях обеспечения ребенку достойной жизни в стране, где он будет находится под защитой государства. Отслеживание судьбы рожденного малыша за границей невозможно, тогда как в России наличие у потенциальных родителей судимостей или его добрые намерения отследить проще.
«Сообщений о незавидной судьбе детей, рожденных суррогатными матерями, попавших в сексуальное рабство или просто подвергающихся издевательствам, из-за рубежа поступает немало» , - отметил Василий Пискарев - глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта.