Рожденные суррогатными матерями-россиянками для иностранцев дети станут гражданами России
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Рожденные суррогатными матерями-россиянками для иностранцев дети станут гражданами России

10:41:556/12/2021Фото: Flickr
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В Госдум внесен законопроект о запрете для иностранцев услуг суррогатных матерей. Авторы указывают на необходимость принятия изменений в целях обеспечения ребенку достойной жизни в стране, где он родился.

В Госдуме будут обсуждать закон, по которому иностранцам не разрешат пользоваться услугами суррогатных матерей

Вице-спикер ГД Петр Толстой с несколькими депутатами внесли в Госдуму на рассмотрение законопроект, по которому иностранные граждане не смогут пользоваться услугами суррогатных матерей из России.

«Мы предлагаем прописать в законе, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина - гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям», - написал Толстой в своем Telegram-канале.

В закон предлагают внести дополнительно норму, по которой одним из родителей детей, вынашиваемых суррогатными матерями должны стать состоящие в браке граждане РФ, «чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокая женщина, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям».

Кроме того, ребенок рожденный таким способом может быть записан биологическими родителями только с согласия суррогатной матери, если у одного из них уже нет гражданства, или решение о его присвоении было отменено.

«Ребенок, который рожден на территории РФ суррогатной матерью, <…> приобретает гражданство РФ по рождению, если оба потенциальных родителя или одинокая женщина не являются гражданами РФ», - отмечается в законопроекте.

Авторы указывают на необходимость принятия изменений в целях обеспечения ребенку достойной жизни в стране, где он будет находится под защитой государства. Отслеживание судьбы рожденного малыша за границей невозможно, тогда как в России наличие у потенциальных родителей судимостей или его добрые намерения отследить проще.

«Сообщений о незавидной судьбе детей, рожденных суррогатными матерями, попавших в сексуальное рабство или просто подвергающихся издевательствам, из-за рубежа поступает немало» ,  - отметил Василий Пискарев - глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта.

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