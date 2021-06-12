Италия уничтожила Турцию: Первый антирекорд установлен на Евро-2020 по футболу

В пятницу, 11 июня, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Турции играла со сборной командой Италии. Матч-открытие Евро состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился со счётом 3:0 в пользу итальянцев.
Как сообщается в Тwitter ESPN Stats & Info, Турция стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая потерпела поражения во всех пяти стартовых матчах на турнире.
Счет был открыт в начале второго тайма, когда турецкий футболист Мерих Демирал забил мяч в свои ворота. Впервые в истории чемпионатов Европы счет в стартовой игре был открыт автоголом. Примечательно, что Демирал является игроком итальянского «Ювентуса».
Сборная Италии впервые отметилась тремя забитыми в матче-открытии турниров Евро и одержала восьмую победу над Турцией в личных встречах, не потерпев ни единого поражения в 12 матчах.
В первом тайме итальянцы нанесли на 14 ударов по воротам больше турок (14-0). Это самая большая разница ударов в первой половине матча чемпионатов Европы, начиная с 2004 года (Нидерланды — Латвия, 16-0). В итоге за игру итальянцы нанесли 24 удара (8 — в створ), их соперники — 3 (0).
Итальянцы первыми набрали три очка на групповом этапе континентального первенства и вышли на первое место в турнирной таблице квартета А. В субботу, 12 июня, состоится второй матч группы между сборными Уэльса и Швейцарии.