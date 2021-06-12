Упавшая с 86 этажа башни "Москва-Сити" была 21-летней туристкой из Казахстана
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Упавшая с 86 этажа башни "Москва-Сити" была 21-летней туристкой из Казахстана

9:19:136/12/2021Фото: Википедии
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Смотровая площадка в башне ОКО находится на высоте 354 метров и является самой высокой открытой смотровой площадкой в Европе. Взрослый билет туда стоит 1,5 тысячи рублей. Рекламный слоган этого объекта гласит: "Выше только любовь".

Девушка упала со смотровой площадки на башне "ОКО" в московском Сити

Девушка погибла, упав со смотровой площадки в небоскребе "ОКО" в Московском международном деловом центре 11 июня.

"21-летняя Диана Белорускова поднялась на смотровую площадку. Уже известно, что погибшая была уроженкой Казахстана", - сообщает Telegram-канал 112.

Смотровая площадка в башне ОКО находится на высоте 354 метров и является самой высокой открытой смотровой площадкой в Европе. Взрослый билет туда стоит 1,5 тысячи рублей. Рекламный слоган этого объекта гласит: "Выше только любовь". На сайте площадки указано, что она "абсолютно безопасна".

По предварительный данным она пыталась сделать эффектное селфи на смотровой площадке. СК России по Москве начал проверку смертельного падения девушки 2000 года рождения с башни "Евразия" в "Москва-Сити".

Трагедия произошла в пятницу в 16:55. Сейчас устанавливаются обстоятельства этого происшествия.

Как сообщает телеграм-канал "Свежести", погибшей является уроженка Казахстана Диана Белорускова. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

"В пятницу около 16:55 21-летняя девушка выпала из окна 86-го этажа башни на Пресненской набережной в комплексе "Москва-Сити", - сообщили в СК, отметив, что устанавливают все обстоятельства гибели туристки.

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