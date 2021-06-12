Подробности ЧП с качелями "гнездо" в городском парке Бердска рассказала мама сломавшего ногу 8-летнего мальчика

В Бердске 8-летний мальчик сломал ногу на качелях "гнездо" в парке после глобальной реконструкции, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Мальчика тут же госпитализировали в горбольницу с диагнозом «закрытый перелом левой большеберцовой кости со смещением». Ребенку уже оказана вся необходимая помощь, сейчас он находится дома. Об этом в пятницу сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.
СК начал доследственную проверку по факту получения травм ребенком на детской площадке по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Инцидент произошел днем 8 июня.
- В компании со своими сверстниками он пришел на игровую площадку, где они забрались на качели «гнездо». В процессе раскачивания качелей нога ребенка проскользнула между веревок ее конструкции и при ударе о землю ребенок получил травму, - сообщили в региональном управлении СК.
Однако мама пострадавшего ребенка сообщили "Курьер. Среда. Бердск", что все было совсем не так.
- Один ребенок лежал в качели, а мой сын сидел. Травма случилась из-за того, что качели низко установлена. Они раскачались, нога слетела и из-за хорошего сцепления с покрытием, как это и должно быть, и у ребенка выбило кость. Если бы она висела повыше, ничего подобного на произошло бы. Покрытие правильное, оно не должно быть скользкой на детской площадке, - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" мама пострадавшего мальчика.
Она удивлена тому, как интерпретируют инцидент в правоохранительных органах. По ее словам, он не стоял на качели, нога не проваливалась между веревками, мальчик качался сидя. Ребенок получил травму не при ударе о землю - качели выбили ногу из-за низкого расположения.
Вечером 11 июня маму вызывали в полицию - в подразделение по делам несовершеннолетних. По ее словам, администрация города инициировала проверку. Качели немедленно демонтировали.
Второклассник после операции находится дома и чувствует себя удовлетворительно.
- Учимся потихонечку вставать на костыли. Нам хорошо "собрали" ногу. Операция пока не нужна. В понедельник сделаем снимок. У него прямо откололась кость. Перелом очень сложный, - констатирует мама.
При этом она сожалеет о том, что "гнездо" из парка убрали.
- Я говорила в администрации, что это обалденные качели. Но только они должны быть установлены по ГОСТу. Мое требование было вернуть качели на место, но повесить выше. Мне сказали, что пока подрядчик полностью не сдаст объект, качели не повесят. А это будет только к сентябрю. Я только за, чтобы они там висели. И в целом площадка классная, - рассказала мама.
Она намерена связаться с подрядчиком, который устанавливает детский городок в бердском парке и попросить его повесить качели на должной высоте, чтобы впредь избежать травм.
По словам мамы, она стояла рядом, когда произошел несчастный случай на качелях. Хотя, он мог самостоятельно прийти на детскую площадку.
-У меня ни к кому нет претензий. Единственная просьба - повесить качели повыше, чтобы в дальнейшем исключить травмы. В администрации меня выслушали и сказали, что готовы оказать помощь. Она может понадобиться, разве что в период реабилитации. У меня мальчишка спортсмен. Хотелось бы в максимально короткие сроки эту ситуацию преодолеть и вернуться в строй, - отметила мама, добавив, что сын занимается греко-римской борьбой и велоспортом.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в парке Бердска мастера заканчивают сборку и установку детского игрового городка.
- Да, ставили и крепим с соблюдением всех норм безопасности. Тут всё поставлено прочно, можно спокойно лазить, качаться и прыгать, - говорил мастер в мае.
Территория, которую занимают игровые конструкции, довольно большая. Много детей могут одновременно играть в детском городке — скатываться с горок, лазить по подвесным дорожкам, забираться на лестницы и качаться на качелях.
Официального открытия площадки не было. Пока что она не введена в эксплуатацию. Напомним, что в 2020 году бердский парк благоустраивали на сумму 37 млн рублей. Контракт заключали с компанией «РСУ-Сибирь», выигравшей аукцион. Фирма снизила сумму подряда почти на 4 млн.
Директор ООО «РСУ Сибирь» Артем Новиков уточнил, что в этом году работы проводятся на 27 млн рублей.