Какой сегодня праздник у мусульман: 12 июня - Договор при Худайбии

В марте 628 года по григорианскому календарю, когда у мусульман начался месяц лунного календаря под названием Зуль-Када, был заключен договор между пророком Мухаммедом и курайшитами неподалеку от Мекки.
Курайшитами называли правящее племя в тех местах. Они позволяли себе устанавливать идолы чужих богов в Каабе - священном месте для мусульман.
Однажды пророк Мухаммед направился в Мекку для совершения паломничества. Курайшиты опасались, что будет нападение и выслали ему навстречу свои отряды. Встреча состоялась в Худайбии. Это место считалось священным и там были запрещены всякие военные действия.
На переговоры с курайшитами был отправлен посланник, который долго задержался в Мекке. А когда вернулся, принес мусульманам условия договора, которые гласили, что курайшиты предлагают на 10 лет остановить войну, мусульмане не трубуют возврата своих мусульман. перешедших к курайшитам, но сами возвращают пришедших к ним мусульман. Также в условиях договора было. что в этот раз мусульмане во главе с Мухаммедом не совершают паломничества и возвращаются домой, а возвращаются на Умру через год, когда курайшиты покинут эти места.Кроме того, мусульмане должны были разрешить арабам. желающим присоединиться к мусульманам или курайшитам сделать это.
Пророк Мухаммед принял все условия договора и выполнил их, однако договор просуществовал всего год и был разорван по вине курайшитов. Он имел важные политические последствия, в результате которых мусульмане стали равноправной стороной с курайшитами и получили возможность общаться с жителями Мекки и торговать с Сирией.