Какой сегодня праздник у мусульман: 12 июня - Договор при Худайбии
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Какой сегодня праздник у мусульман: 12 июня - Договор при Худайбии

1:20:396/12/2021Фото: iSLAMDAG.RU
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Он имел важные политические последствия, в результате которых мусульмане стали равноправной стороной с курайшитами и получили возможность общаться с жителями Мекки и торговать с Сирией.

Договор при Худайбии
Договор просуществовал год
Сюжет: Обряды мусульман
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В марте 628 года по григорианскому календарю, когда у мусульман начался месяц лунного календаря под названием Зуль-Када, был заключен договор между пророком Мухаммедом и курайшитами неподалеку от Мекки.

Курайшитами называли правящее племя в тех местах. Они позволяли себе устанавливать идолы чужих богов в Каабе - священном месте для мусульман.

Однажды пророк Мухаммед направился в Мекку для совершения паломничества. Курайшиты опасались, что будет нападение и выслали ему навстречу свои отряды. Встреча состоялась в Худайбии.  Это место считалось священным и там были запрещены всякие военные действия.

На переговоры с курайшитами был отправлен посланник, который долго задержался в Мекке. А когда вернулся, принес мусульманам условия договора, которые гласили, что курайшиты предлагают на 10 лет остановить войну, мусульмане не трубуют возврата своих мусульман. перешедших к курайшитам, но сами возвращают пришедших к ним мусульман. Также в условиях договора было. что в этот раз мусульмане во главе с Мухаммедом не совершают паломничества и возвращаются домой,  а возвращаются на Умру через год, когда курайшиты покинут эти места.Кроме того, мусульмане должны были разрешить арабам. желающим присоединиться к мусульманам или курайшитам сделать это.

Пророк Мухаммед принял все условия договора и выполнил их, однако договор просуществовал всего год и был разорван по вине курайшитов. Он имел важные политические последствия, в результате которых мусульмане стали равноправной стороной с курайшитами и получили возможность общаться с жителями Мекки и торговать с Сирией.

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