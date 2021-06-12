Оркестр МВД сыграет для жителей Бердска с 12.00 до 13.00 в честь Дня России 12 июня 2021

Сегодня страна отмечает свой национальный праздник - День России. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", дата стала праздничной в 1992 году после распада СССР.
Несмотря на действие масочного режима, власти Бердска приготовили для горожан праздничную программу. Одним из пунктов значится праздничный концерт оркестра культурного центра ГУ МВД России по Новосибирской области в рамках празднования Дня России и 100-летия ведомства. Как отметили в мэрии, концерт нужен для "создания праздничной атмосферы в городе".
Итак, полицейский оркестр сыграет для бердчан в субботу, 12 июня, с 12.00 до 13.00 на площади у Дворца культуры "Родина".
О том, что еще приготовили горожанам в честь Дня России, уже сообщал "Курьер. Среда. Бердск".