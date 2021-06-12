День женского счастья-2021: все точные даты
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День женского счастья-2021: все точные даты

2:20:126/12/2021Фото: Pixabay
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Представьте - выходите вы на улицу, а там везде прекрасные счастливые улыбающиеся девушки и женщины. Здорово же!

девушка
Сделать женщину счастливой просто, если любишь ее

Что может быть прекраснее, чем счастливая женщина? Когда женщина счастлива - она цветет, дарит всем свою любовь, нежность, ласку и заботу. Ей хочется петь и танцевать, а вокруг нее создается поистине неповторимая аура.

Это настолько замечательно, что для женщин установили целых три праздника Женского счастья: 21 февраля, 11 июня и Всемирно празднуют День женского счастья 18 октября.

Все три праздника носят неофициальный характер и не являются выходными на государственном уровне, но являются не менее важными, чем 8 Марта.

Наверное, при желании, не сложно сделать женщину счастливой, особенно когда любишь ее. И настоящим мужчинам не нужна официальная дата, чтобы порадовать свою любимую женщину. Но может быть, эти праздники ввели специально, что все разом женщины в мире стали счастливыми?

Представьте - выходите вы на улицу, а там везде прекрасные счастливые улыбающиеся девушки и женщины. Здорово же!

Поздравляют в этот день всех представительниц прекрасного пола. Устраивают им приятные сюрпризы, розыгрыши, дарят цветы и подарки.

***

Пусть счастье будет бездонным, вечным и долгожданным. Пусть каждая мелочь создаёт успех, самозабвение, успокоение. Пусть каждая крошка благополучия рассыплется в ваш дом, окунув его в мир любви, чудес и понимания. Ведь счастье мимолётно, неисчерпаемо и очень приятно жить с ним под руку. Пусть каждый уголок земли наполнится счастливыми моментами, событиями и делами.


***

С необыкновенным, ярким, брызжущим солнечным светом Днём счастья с радостью поздравляю! Что пожелать в такой фантастический праздник? Конечно, огромного, невероятного, сверкающего всеми гранями, человеческого счастья! Пусть оно складывается из того, что нужно именно для тебя. Пусть с пониманием принимают твои желания и устремления близкие люди, друзья!


Мы в поисках счастья проводим всю жизнь.
Ты просто возьми и постой, улыбнись.
Быть может, оно уже рядом с тобой
Смеётся в цветах, приближаясь с листвой.
В хороших поступках, в улыбках детей,
Стоит за спиною у близких друзей.
Увидеть его нам бывает непросто
Большое ты? Низкое? Мелкого роста?
Неважно. Постой и послушай себя.
Оно стоит рядом и греет тебя.

Источник: datki fresh-cards

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