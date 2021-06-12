В Польше объяснили, почему не любят русских и Россию
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Польше объяснили, почему не любят русских и Россию

12:33:336/12/2021Фото: Других причин нет?
0

Желание угодить покровителю в лице США привело к развитию антироссийских и русофобских настроений среди поляков.

Польские политики будут настроены против России до тех пор, пока США и РФ не станут сотрудничать

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский расказал, почему в Польше так развиты антироссийские настроения среди политиков.

По его мнению, эти чувства развиваются из-за желания угодить «великому покровителю» - США. В его статье для Myśl Polska Витольд спросил у польской общественности:

«Ведь, как вы давно доказываете, «стратегический союз» Польши с США — единственная гарантия нашей независимости, которая (на ваш взгляд) по сути антироссийская».

По мнению Модзелевского, в стране создана политическая система, так называемая, либеральная демократия, которая по сути является продажной и товаром может стать все, даже сама политика.

США много лет «поддерживают демократию» многих стран, Польши в том числе, это и привело к политическим трансформациям. По словам профессора, если Россия и США договорятся и начнут сотрудничать, русофобия уже не будет столь распространена.

«Что же тогда будут делать ненавистники, вложившие столько энергии в борьбу с «российской угрозой»? Ответ прост: они передумают, потому что текущие взгляды больше не будут прибыльными», — заявил Модзелевский.

9 июня польский премьер Матеуш Моравецкий заявил о разочаровании от отказа США вводить санкции против «Северного потока — 2». Ранее Джо Байден назвал непродуктивным шагом введение ограничений, связанных с газопроводом, строительство которого практически завершено.

Убийство студентки МГИМО: суд решил судьбу сына политика РФ
«Плевать я хотел»: Кадыров отреагировал на слова Путина
В Польше рассказали, за что ненавидят Россию
Неожиданная весть для привитых «Спутником V»: что ждет россиян
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Не 36.6 — какая температура на самом деле считается нормой
Фраза, после которой вас примут даже в переполненную больницу
Внезапная смерть сестры Шойгу: что сказал Мишустин
Ресторан вызвал полицию на выпускном из-за наряда школьницы
русофобские настроенияпольские политикисотрудничество с американцами
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    12 июня - Непорочное Сердце Девы Марии-2021: что нужно делать всем католикам, чтобы спастись после смерти?
    12:20:29 6/12/2021
    12 июня - Непорочное Сердце Девы Марии-2021: что нужно делать всем католикам, чтобы спастись после смерти?
    БердскАвтомобиль полыхает на перекрестке в центре Бердска
    12:15:30 6/12/2021
    Автомобиль полыхает на перекрестке в центре Бердска
    "Все ради хайпа": Бузова сыграла в спектакле МХАТа. Пригожин считает, что "о таланте речь не идет"
    11:57:20 6/12/2021
    "Все ради хайпа": Бузова сыграла в спектакле МХАТа. Пригожин считает, что "о таланте речь не идет"
    Халяльной стала вакцина от коронавируса новосибирского "Вектора"
    11:36:25 6/12/2021
    Халяльной стала вакцина от коронавируса новосибирского "Вектора"
    Можно ли работать в огороде 12 июня на Исаакия Змеевика и что сегодня нельзя покупать?
    11:20:12 6/12/2021
    Можно ли работать в огороде 12 июня на Исаакия Змеевика и что сегодня нельзя покупать?
    БердскОркестр МВД сыграет для жителей Бердска с 12.00 до 13.00 в честь Дня России 12 июня 2021
    11:08:01 6/12/2021
    Оркестр МВД сыграет для жителей Бердска с 12.00 до 13.00 в честь Дня России 12 июня 2021
    Рожденные суррогатными матерями-россиянками для иностранцев дети станут гражданами России
    10:41:55 6/12/2021
    Рожденные суррогатными матерями-россиянками для иностранцев дети станут гражданами России
    Удивительные открытки с Днём вязания во всем мире на 12 июня и поздравления для мастериц
    10:40:33 6/12/2021
    Удивительные открытки с Днём вязания во всем мире на 12 июня и поздравления для мастериц
    Пенсионером добавят 6 тыс. рублей до 1 июля 2021: Кому положена прибавка, ответили в ПФР
    10:23:02 6/12/2021
    Пенсионером добавят 6 тыс. рублей до 1 июля 2021: Кому положена прибавка, ответили в ПФР
    Гороскоп на 13 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:50 6/12/2021
    Гороскоп на 13 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально