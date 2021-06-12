В Польше объяснили, почему не любят русских и Россию

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский расказал, почему в Польше так развиты антироссийские настроения среди политиков.
По его мнению, эти чувства развиваются из-за желания угодить «великому покровителю» - США. В его статье для Myśl Polska Витольд спросил у польской общественности:
«Ведь, как вы давно доказываете, «стратегический союз» Польши с США — единственная гарантия нашей независимости, которая (на ваш взгляд) по сути антироссийская».
По мнению Модзелевского, в стране создана политическая система, так называемая, либеральная демократия, которая по сути является продажной и товаром может стать все, даже сама политика.
США много лет «поддерживают демократию» многих стран, Польши в том числе, это и привело к политическим трансформациям. По словам профессора, если Россия и США договорятся и начнут сотрудничать, русофобия уже не будет столь распространена.
«Что же тогда будут делать ненавистники, вложившие столько энергии в борьбу с «российской угрозой»? Ответ прост: они передумают, потому что текущие взгляды больше не будут прибыльными», — заявил Модзелевский.
9 июня польский премьер Матеуш Моравецкий заявил о разочаровании от отказа США вводить санкции против «Северного потока — 2». Ранее Джо Байден назвал непродуктивным шагом введение ограничений, связанных с газопроводом, строительство которого практически завершено.