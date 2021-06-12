Кому оплатят двойной тариф в работу на праздники в День России-2021

На празднование Дня России 12 июня россиянам предстоит отдыхать три дня подряд, поскольку праздничный день выпал на субботу.
Но не всем посчастливилось отдыхать. Существуют предприятия и организации, где трудовой процесс остановить нельзя и люди там работают посменно. Поэтому какой бы праздник ни был на дворе - если смена выпала на этот день - нужно работать. То же самое касается тех, кто работает по субботам.
К таким работникам относятся врачи и фельдшера, медики в больницах и стационарах, пожарные и спасатели, аварийно-диспетчерские службы, правоохранительные органы, продавцы в магазина- и все те, где производство не может быть остановлено.
Согласно статье 153 Трудового Кодекса РФ, выход на работу в праздничный или выходной день. а также в ночную смену, оплачивается по двойному тарифу. Как правило, у всех бухгалтеров есть производственный календарь на весь го с учетом всех праздничных и выходных дней, который ежегодно утверждает Правительство РФ.
В соответствии с нормой рабочих часов и начисляется заработная плата. Но в некоторых компаниях могут быть приняты местные нормативно-правовые акты, регулирующие начисление и получение заработной платы в ином порядке - имейте это ввиду.
Следующий длительный период отдыха нас ожидает в ноябре. На праздник День народного единства россияне будут отдыхать 4 дня подряд.