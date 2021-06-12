Кому оплатят двойной тариф в работу на праздники в День России-2021
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Кому оплатят двойной тариф в работу на праздники в День России-2021

3:20:056/12/2021Фото: pxhere
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Согласно статье 153 Трудового Кодекса РФ, выход на работу в праздничный или выходной день. а также в ночную смену, оплачивается по двойному тарифу.

Москва, Россия,
Вся страна сегодня отмечает праздник

На празднование Дня России 12 июня россиянам предстоит отдыхать три дня подряд, поскольку праздничный день выпал на субботу.

Но не всем посчастливилось отдыхать. Существуют предприятия и организации, где трудовой процесс остановить нельзя и люди там работают посменно. Поэтому какой бы праздник ни был на дворе - если смена выпала на этот день - нужно работать. То же самое касается тех, кто работает по субботам.

К таким работникам относятся врачи и фельдшера, медики в больницах и стационарах, пожарные и спасатели, аварийно-диспетчерские службы, правоохранительные органы, продавцы в магазина- и все те, где производство не может быть остановлено.

Согласно статье 153 Трудового Кодекса РФ, выход на работу в праздничный или выходной день. а также в ночную смену, оплачивается по двойному тарифу. Как правило, у всех бухгалтеров есть производственный календарь на весь го с учетом всех праздничных и выходных дней, который ежегодно утверждает Правительство РФ.

В соответствии с нормой рабочих часов и начисляется заработная плата. Но в некоторых компаниях могут быть приняты местные нормативно-правовые акты, регулирующие начисление и получение заработной платы в ином порядке - имейте это ввиду.

Следующий длительный период отдыха нас ожидает в ноябре. На праздник День народного единства россияне будут отдыхать 4 дня подряд.

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