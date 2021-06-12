Жених забил до смерти невесту перед свадьбой. Что решил суд по делу сына чекиста
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Жених забил до смерти невесту перед свадьбой. Что решил суд по делу сына чекиста

12:52:416/12/2021Фото: Кадр из видео
0

Родители пытались спрятать сына, который хотел уехать в Ростовскую область, но из-за коронавирусных ограничений сделать это не удалось. Все бывшие девушки осужденного заявили о его жестокости.

14 лет за убийство невесты получил сын экс-сотрудника КГБ

Убийца невесты Александр Воронин не смог покинуть пределы столицы из-за коронавирусных ограничений, благодаря чему оказался на скамье подсудимых. 11 июня присяжные единогласно вынесли по его делу вердикт «виновен».

26-летний Александр Воронин и его 25-летняя девушка Марина собирались пожениться 8 августа 2020 года. В конце июля мать жениха приехала в квартиру сына и обнаружила тело девушки, на котором не было живого места — так ее избил суженый за несколько недель до свадьбы. Эксперты насчитали на теле жертвы 83 повреждения, в том числе от неустановленного предмета, возможно, ножки от стула.

На камерах видеонаблюдения, установленных в подъезде, зафиксировано, что 19 июля пара заходила в подъезд и между ними происходила ссора. На записи видно, что Александр был очень грубым с девушкой и даже ударил Марину по лицу.

По подозрению в убийстве, Александра объявили в розыск, 11 августа его обнаружили в Лефортовском парке. Родители пытались спрятать сына, который хотел уехать в Ростовскую область, но из-за коронавирусных ограничений сделать это не удалось.

Отец подсудимого ранее работал в КГБ в 9 управлении, бывший чекист попросил знакомых, чтобы именно им сдался его отпрыск. Александр вину не признал, хотя доказательства, собранные следствием неопровержимо свидетельствуют о ней.

Сотрудникам правоохранительных органов были допрошены пять бывших девушек Александра, которые свидетельствовали о его жестокости. Марина также писала на жениха заявление в полицию, но забрала его, как только тот сделал предложение.

На процессе Александр оправдывался тем, что ничего не помнит, присяжные признали мужчину виновным и Басманный суд приговорил его к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Звоночки предракового состояния, а мы часто это не замечаем
Людям с этой группой крови повезло - инфаркт им не грозит
Это коснется привитых «Спутником V»: что их может ожидать
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Собчак и больной бобер: анекдот Норкина вызвал дикий хохот
Названа группа крови, обладатели которой имеют сильный иммунитет
Даже спустя года можно узнать, был ли у вас Covid: 3 признака
Бывший командир «Азова» поведал о деяниях Протасевича в Донбассе
забил до смертикоронавирусные ограниченияпопытка спрятаться
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Безнаказанность детей сотрудников всегда так заканчивается?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Жених забил до смерти невесту перед свадьбой. Что решил суд по делу сына чекиста
    12:52:41 6/12/2021
    Жених забил до смерти невесту перед свадьбой. Что решил суд по делу сына чекиста
    В Польше объяснили, почему не любят русских и Россию
    12:33:33 6/12/2021
    В Польше объяснили, почему не любят русских и Россию
    12 июня - Непорочное Сердце Девы Марии-2021: что нужно делать всем католикам, чтобы спастись после смерти?
    12:20:29 6/12/2021
    12 июня - Непорочное Сердце Девы Марии-2021: что нужно делать всем католикам, чтобы спастись после смерти?
    БердскАвтомобиль полыхает на перекрестке в центре Бердска
    12:15:30 6/12/2021
    Автомобиль полыхает на перекрестке в центре Бердска
    "Все ради хайпа": Бузова сыграла в спектакле МХАТа. Пригожин считает, что "о таланте речь не идет"
    11:57:20 6/12/2021
    "Все ради хайпа": Бузова сыграла в спектакле МХАТа. Пригожин считает, что "о таланте речь не идет"
    Халяльной стала вакцина от коронавируса новосибирского "Вектора"
    11:36:25 6/12/2021
    Халяльной стала вакцина от коронавируса новосибирского "Вектора"
    Можно ли работать в огороде 12 июня на Исаакия Змеевика и что сегодня нельзя покупать?
    11:20:12 6/12/2021
    Можно ли работать в огороде 12 июня на Исаакия Змеевика и что сегодня нельзя покупать?
    БердскОркестр МВД сыграет для жителей Бердска с 12.00 до 13.00 в честь Дня России 12 июня 2021
    11:08:01 6/12/2021
    Оркестр МВД сыграет для жителей Бердска с 12.00 до 13.00 в честь Дня России 12 июня 2021
    Рожденные суррогатными матерями-россиянками для иностранцев дети станут гражданами России
    10:41:55 6/12/2021
    Рожденные суррогатными матерями-россиянками для иностранцев дети станут гражданами России
    Удивительные открытки с Днём вязания во всем мире на 12 июня и поздравления для мастериц
    10:40:33 6/12/2021
    Удивительные открытки с Днём вязания во всем мире на 12 июня и поздравления для мастериц