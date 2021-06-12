Жених забил до смерти невесту перед свадьбой. Что решил суд по делу сына чекиста

Убийца невесты Александр Воронин не смог покинуть пределы столицы из-за коронавирусных ограничений, благодаря чему оказался на скамье подсудимых. 11 июня присяжные единогласно вынесли по его делу вердикт «виновен».
26-летний Александр Воронин и его 25-летняя девушка Марина собирались пожениться 8 августа 2020 года. В конце июля мать жениха приехала в квартиру сына и обнаружила тело девушки, на котором не было живого места — так ее избил суженый за несколько недель до свадьбы. Эксперты насчитали на теле жертвы 83 повреждения, в том числе от неустановленного предмета, возможно, ножки от стула.
На камерах видеонаблюдения, установленных в подъезде, зафиксировано, что 19 июля пара заходила в подъезд и между ними происходила ссора. На записи видно, что Александр был очень грубым с девушкой и даже ударил Марину по лицу.
По подозрению в убийстве, Александра объявили в розыск, 11 августа его обнаружили в Лефортовском парке. Родители пытались спрятать сына, который хотел уехать в Ростовскую область, но из-за коронавирусных ограничений сделать это не удалось.
Отец подсудимого ранее работал в КГБ в 9 управлении, бывший чекист попросил знакомых, чтобы именно им сдался его отпрыск. Александр вину не признал, хотя доказательства, собранные следствием неопровержимо свидетельствуют о ней.
Сотрудникам правоохранительных органов были допрошены пять бывших девушек Александра, которые свидетельствовали о его жестокости. Марина также писала на жениха заявление в полицию, но забрала его, как только тот сделал предложение.
На процессе Александр оправдывался тем, что ничего не помнит, присяжные признали мужчину виновным и Басманный суд приговорил его к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.