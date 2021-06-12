Магнитные бури с 12 по 21 июня 2021: будут ли мощные геоудары?

Июнь 2021 года, в целом, выдался не слишком тяжелым для метеозависимых по сравнению с предыдущим месяцем маем, когда бури наступали одна за одной и были достаточно мощными.
В этом месяце предстоит пережить только одну сильную магнитную бурю. которая уже точно спрогнозирована учеными. Ее начало ожидается вечером 15 июня. Мощность бури составит 5 баллов из 9 возможных, что относится к классу G1. Она будет стабильной на протяжении двух суток - до вечера 17 июня.
В неблагоприятные периоды нужно ограничить свою физическую активность, избегать стрессов, следить за своим состоянием здоровья - чаще замеряйте пульс и артериальное давление.
Самочувствие начинает ухудшаться с головными болями. Может появиться тошнота и головокружение, раздражительность, бессонница, повышенная эмоциональность. Некоторые жалуются на боли в суставах и одышку.
Заблаговременно до начала бури нужно максимально приблизить свой образ жизни к здоровому. Меньше нервничать. исключить тяжелую пищу, кофе и алкоголь. Больше гулять, дышать свежим воздухом, не нервничать, высыпаться. Начать прием успокоительных препаратов.
Сократите ваше экранное время - меньше смотрите телевизор и на экран смартфона, настройтесь на позитив.
Утром хорошо делать контрастный душ - он замечательно тренирует стенки сосудов, которые самыми первыми страдают от геомагнитных колебаний.