Видео горевшего в центре Бердска в День России авто сняли очевидцы: Пожарные выломали капот белой иномарки

Днем 12 июня в Бердске сгорел автомобиль. Ка сообщал "Курьер. Среда. Бердск", возгорание произошло в центре города - на перекрестке улиц Первомайской и Островского.
Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы происшествия, полыхала белая иномарка, припаркованная у дома №64 на ул. Островского. Сначала из-под капота выходил дым, а буквально через считанные минуты вырвалось пламя. Дым распространился на соседний оживленный перекресток.
Пожарные приехали через 10 минут после тревожного сообщения. Они поливали горящую машину - огонь удалось потушить. Но дым продолжал идти. Поэтому огнеборцы выломали капот и пролили его из пожарного рукава из спецмашины.
Первоначально сообщали, что владелец авто самостоятельно тушил пожар. Однако позже очевидцы рассказали, что его на месте происшествия не было. Прибыли полицейские, которые перекрыли внутриквартальный проезд и следили за дорожной обстановкой на перекрестке.
В причинах пожара предстоит разобраться дознавателям бердского отдела надзорной деятельности по Бердску. Пострадавших среди людей нет. Но в автомобиле не только выгорел моторный отсек, но и поврежден салон.