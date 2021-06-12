Молитва на поминовение усопших на Вселенскую Троицкую родительскую субботу в 2021 году
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Молитва на поминовение усопших на Вселенскую Троицкую родительскую субботу в 2021 году

6:20:166/12/2021Фото: Flickr
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В 2021 году, как и в прошлом, не все храмы будут работать для прихожан из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу. В этом случае рекомендуется остаться дома и помолиться о ваших умерших самим.

записка
В пятницу вечером можно подать записку в храм с именами ваших усопших

Большой поминальный день - Вселенская Троицкая родительская суббота - отмечается ежегодно накануне празднования Троицы, чтобы отдать полную дан памяти нашим усопшим. Сегодня совершается поминовение всех православных.

В 2021 году большое поминовение состоится 19 июня. Накануне этот дня желательно подать в храм записку с именами ваших усопших. чтобы священник во время заупокойного богослужения прочел в молитве и имена ваших усопших.

Главной традицией этого дня у православных. конечно же, является посещение храма для общей поминальной молитвы. Однако в 2021 году, как и в прошлом, не все храмы будут работать для прихожан из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу.

В этом случае рекомендуется остаться дома и помолиться о ваших умерших самим.

Специальных молитв для Троицкой субботы на прочтение дома нет, используются общие обращения к Господу.

Короткая общая поминальная молитва

Молитва об усопших родителях

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