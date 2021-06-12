Тайну смерти сестры Сергея Шойгу раскрыли в «Единой России»
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Тайну смерти сестры Сергея Шойгу раскрыли в «Единой России»

3:09:466/12/2021Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
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Лариса Шойгу еще в среду голосовала на заседании нижней палаты парламента. Последний раз она отдавала свой голос в 13:03.

Причиной смерти депутата стал инсульт

68-летняя Лариса Шойгу скончалась от инсульта. Об этом рассказала замглавы фракции «Единая Россия» Лариса Кармазина.

«Мне принесли информацию сейчас о том, что причиной смерти был инсульт как осложнение коронавируса», — сказала она.

Сестра министра обороны Сергея Шойгу, депутат Госдумы от «Единой России» Лариса Шойгу еще в среду голосовала на заседании нижней палаты парламента. Последний раз она отдавала свой голос в 13:03.

О смерти депутата Ларисы Шойгу сообщил 10 июня Сергей Неверов. В его сообщении выражались соболезнования семье, и было сообщено, что уход Ларисы Шойгу стал огромной потерей для всех. Лариса Шойгу была депутатом с 2007 года.

Как ранее писали в "Курьер. Среда. Бердск" в Госдуме она была замглавы по контролю и регламенту от ЕР. В мае около 40 тысяч тувимцев отдали свои голоса за нее в предварительном голосовании партии. До того, как стать депутатом, Лариса Шойгу работала врачом, была замужем за хирургом Константином Фламенбаумом.

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