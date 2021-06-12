Путин рассказал о судьбе преступников, убивших известных россиян
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Путин рассказал о судьбе преступников, убивших известных россиян

2:35:306/12/2021Фото: Кремлин.ру
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Речь шла о журналистке Анне Политковской, экс-офицере ФСБ Александре Литвиненко, юристе Сергее Магнитском, бывшем министре печати Михаиле Лесине и политике Борисе Немцове.

президент
Путин дал интервью американскому изданию

Путин сообщил о судьбе преступников, виновных в гибели известных россиян. Об этом российский президент рассказал в интервью американскому телеканалу NBC.

По словам лидера РФ, преступники, причастные к громким инцидентам с  гибелью россиян, найдены.

Ведущий перечислил случаи громких убийств и подозрений в них в России и за ее пределами, на что президент РФ ответил, что были названы люди, "которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени из-за различных причин, по вине разных людей".

"Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении", - отметил Путин.

Журналист попросил разрешения "перечислить некоторые имена", упомянув, в частности, журналистку Анну Политковскую, экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, юриста Сергея Магнитского, бывшего министра печати Михаила Лесина и политика Бориса Немцова, назвав обстоятельства смерти каждого из них.

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