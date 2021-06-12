Авария на сетях крупного бизнесмена Голубева оставила без электричества весь микрорайон Белокаменный в Бердске. Когда дадут свет, стало известно

Без электричества остались жители Белокаменного микрорайона Бердска в День России. Кроме того, как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", 12 июня в домах соседнего Южного микрорайона нет интернета, поскольку одновременно поврежден силовой оптоволоконный кабель связи.
Оперативный дежурный по городу сообщал "Курьер. Среда. Бердск", что РЭС устраняют аварийную ситуацию в электроснабжении и обещают в ближайшее время переключить на резервную линию.
Однако в диспетчерской Региональных электрических сетей "Курьер. Среда. Бердск" рассказали, что произошло повреждение подземного кабеля на сетях компании "Кристалл", которая принадлежит крупному бердскому бизнесмену Виктору Голубеву.
- Мы работаем по своим линиям. Но на повреждении его линия. Его бригада выехала на устранение и запитку людей. Это я знаю. Но полной информацией мы не владеем, - прокомментировали "Курьер. Среда. Бердск" в РЭС.
Диспетчер напомнил, что в Белокаменном сети прокладывал "Кристалл" во время застройки микрорайона.
- Голубев обвязял Белокаменный своими сетями и поставил свои подстанции. Соответственно, он их и обслуживает. Поэтому все дальнейшие действия по устранению аварии лежат только на "Кристалле", - констатировали в РЭС.
Не исключено, что поврежден кабель во время каких-то строительных работ.
Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пояснил, что о земляных работах в Белокаменной ему ничего неизвестно. Но, говорит, ему доложили об отключении электроэнергии в целом микрорайоне.
- У меня нет такой информации, что там кто-то что-то рыл. Мне был доклад, что работают РЭС. В течение двух часов жду сообщения о подключении, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" в субботу Захаров.
По поводу отсутствия воды в течение трех недель в Белокаменном, о чем пожаловались "Курьер. Среда. Бердск" местные жители, он пообещал проверить информацию.
-Вода в Бердске есть везде. Белокаменный получает воду в полном объеме всегда. Но перепроверю, - ответил замглавы.