Авария на сетях крупного бизнесмена Голубева оставила без электричества весь микрорайон Белокаменный в Бердске. Когда дадут свет, стало известно
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Авария на сетях крупного бизнесмена Голубева оставила без электричества весь микрорайон Белокаменный в Бердске. Когда дадут свет, стало известно

3:52:306/12/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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В диспетчерской РЭС рассказали, что произошло повреждение подземного кабеля на сетях компании "Кристалл". Одновременно в День России пропал интернет в Южном микрорайоне. Вице-мэр Бердска Владимир Захаров ждет доклада о подключении жителей.

Белокаменный остался без света

Без электричества  остались жители Белокаменного микрорайона Бердска в День России. Кроме того, как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", 12 июня в домах соседнего Южного микрорайона нет интернета, поскольку одновременно поврежден силовой оптоволоконный кабель связи.

Оперативный дежурный по городу сообщал "Курьер. Среда. Бердск", что РЭС устраняют аварийную ситуацию в электроснабжении и обещают в ближайшее время переключить на резервную линию.

Однако в диспетчерской Региональных электрических сетей "Курьер. Среда. Бердск" рассказали, что произошло повреждение подземного кабеля на сетях компании "Кристалл", которая принадлежит крупному бердскому бизнесмену Виктору Голубеву.

- Мы работаем по своим линиям. Но на повреждении его линия. Его бригада выехала на устранение и запитку людей. Это я знаю. Но полной информацией мы не владеем, - прокомментировали "Курьер. Среда. Бердск" в РЭС.

Диспетчер напомнил, что в Белокаменном сети прокладывал "Кристалл" во время застройки микрорайона.

- Голубев обвязял Белокаменный своими сетями и поставил свои подстанции. Соответственно, он их и обслуживает. Поэтому все дальнейшие действия по устранению аварии лежат только на "Кристалле", - констатировали в РЭС.

Не исключено, что поврежден кабель во время каких-то строительных работ.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пояснил, что о земляных работах в Белокаменной ему ничего неизвестно. Но, говорит, ему доложили об отключении электроэнергии в целом микрорайоне.

- У меня нет такой информации, что там кто-то что-то рыл. Мне был доклад, что работают РЭС. В течение двух часов жду сообщения о подключении, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" в субботу Захаров.

По поводу отсутствия воды в течение трех недель в Белокаменном, о чем пожаловались "Курьер. Среда. Бердск" местные жители, он пообещал проверить информацию.

-Вода в Бердске есть везде. Белокаменный получает воду в полном объеме всегда. Но перепроверю, - ответил замглавы.

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