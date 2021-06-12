Впервые с декабря 2020 в Москве выявили 6,7 тыс. зараженных коронавирусом. По России за сутки на 12 июня повторился рекорд февраля
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Впервые с декабря 2020 в Москве выявили 6,7 тыс. зараженных коронавирусом. По России за сутки на 12 июня повторился рекорд февраля

5:11:036/12/2021Фото: Flickr
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Смертельный исход после заражения был зарегистрирован в стране за последние сутки у 399 человек, общее число смертей достигло 126 073.

В России начался новый виток роста заражения коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Оперативным штабом Москвы обнародованы данные о 6,7 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве. В последний раз большее число заболевших было зафиксировано в декабре 2020 года.

В Москве за всю историю пандемии заразились 1 277 013 человек. Госпитализированы в стационары 1 657 пациентов, 67 умерли с диагнозом коронавирус.

В России за последние 24 часа стало известно о 13 510 новых случаях заражения (последний рас суточный прирост заразившихся в стране превышал 13 тыс. в феврале), общее число заразившихся по стране стало 5 193 964 человека. Смертельный исход после заражения был зарегистрирован у 399 человек, общее число смертей достигло 126 073.

В настоящее время в больницах находятся 275 722 зараженных пациента, выздоровели 9 986 человек, общее число выздоровлений  — 4 792 169.

В мэрии Москвы заявляют об обещании не вводить большие ограничения, по словам Сергея Собянина, нового локдауна не будет, но ситуация с каждым днем становится все сложнее.

«Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания», — указал мэр столицы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне Собянин подтвердил резкий всплеск заражений и сообщил об увеличении тяжелых больных, которым требуется ИВЛ. В Москве начали снова открывать койки в ковидных госпиталях. Причиной этого называют прежде всего несоблюдение масочного режима.

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