Тест на коронавирус на удалось сдать при симптомах ОРВИ жителю Бердска: Является ли город частью Новосибирской области, спрашивает бердчанин
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Тест на коронавирус на удалось сдать при симптомах ОРВИ жителю Бердска: Является ли город частью Новосибирской области, спрашивает бердчанин

5:44:066/12/2021Фото: Вам делали тест на коронавирус при обращении в больницу?
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В регионе отмечен прирост заражения коронавирусом. К члену бердской общественной палаты Дмитрию Титову так никто не пришел - ни по заявке на сайте госуслуг, ни по звонку.

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В Новосибирской области, как и во всей стране, замечен рост заражений коронавирусом. За последние сутки заболели более 100 человек, впервые с марта 2021 года. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки на 12 июня в стране выявили свыше 13 тыс. заразившихся. Такие показатели последний раз фиксировали в феврале.

После заявления главы минздрава региона Константина Хальзова о стопроцентной проверке каждого обратившегося с жалобами на ОРВИ на коронавирус, бердчане засомневались, в том ли регионе они живут. Или Бердск не входит в состав Новосибирской области?

Член Общественной палаты Бердска предприниматель Дмитрий Титов сообщил, что ему не удалось сделать тест на коронавирус при повышенной температуре. На своей странице в Facebook он сообщил, что не смог вызвать врача на дом для того, чтобы проверить есть ли у него коронавирус или нет.

«Давеча (9 июня), после обеда, внезапно поднялась температура, в носу засвербило, в горле запершило, начался кашель», - написал бердчанин.

По всем симптомам Дмитрий Титов определил, что исключить вероятность заражения коронавирусом нельзя, тем более к ночи температура стала выше 38 градусов.

«Через портал "Госуслуги" оформил вызов врача на дом, в комментариях особо отметил: “Подозрение на ковид”. Должны были подойти до четырех дня. Никто не пришел. В пять позвонил грустный девичий голос и сообщил, что никто и не придет. И предложил мне завтра самому прогуляться в некую “красную зону” городской поликлиники», – поведал Дмитрий Титов.

С момента вызова прошло два дня, больной чувствует себя лучше, никто из медиков к нему так и не пришел, зато на портале госуслуг до сих пор сообщают: «Ваша заявка успешно зарегистрирована и ожидает рассмотрения специалистами».

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", министр здравоохранения Новосибирской области Хальзов весной заявлял об обязательном тестировании на коронавирус всех обратившихся в больницы с симптомами ОРВИ. А главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская еще в феврале говорила, что таких пациентов направляют в "красную зону" больниц.

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