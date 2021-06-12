Запрещенные дни для посадочных и огородных работ с 13 по 30 июня 2021 года по лунному календарю

14 и 15 июня Луна набирает силу, но находится в неплодородном знаке Льва.
Самые неудачные дни для посевов, замачивания семян и посадок. Исключение составляют зелень, белокочанная капуста и рассада огурцов.
Сейчас можно только рыхлить землю, готовить новые грядки, выпалывать сорняки, бороться с вредителями.
23 июня последний день в стадии роста Луны в знаке Стрельца.
Сегодня неподходящий день для высадки рассады и посева семян. Исключение составляют - лук на зелень, посадка чеснока. Можно сегодня заниматься прополкой, окучивать картофель. Пересаживать многолетники с места на место.
Можно проводить укоренение черенков. Вносить минеральные удобрения и обрезать усы у клубники.
24 июня - неблагоприятный день для любой работы - Полнолуние.
27 и 28 июня - Луна убывает в неплодородном знаке Водолея.
В эти пару дней не рекомендуются никакие посадки и посевы. Можно пасынковать помидоры, формировать огуречные плети, рыхлить и полоть землю.
Разрешается работа с химией для обработки растений от болезней и вредителей.
Разрешено обрезать деревья и кустарники и стричь газон - он долго не будет расти.