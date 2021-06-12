Запрещенные дни для посадочных и огородных работ с 13 по 30 июня 2021 года по лунному календарю
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Запрещенные дни для посадочных и огородных работ с 13 по 30 июня 2021 года по лунному календарю

8:20:176/12/2021Фото: pixabay
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Во второй половине первого летнего меясца будет 6 очень неблагоприятных дней для посадок. Но кое-что можно будет делать.

пугало
До 23 июня Луна находится в растущем состоянии

14 и 15 июня Луна набирает силу, но находится в неплодородном знаке Льва.

Самые неудачные дни для посевов, замачивания семян и посадок. Исключение составляют зелень, белокочанная капуста и рассада огурцов.

Сейчас можно только рыхлить землю, готовить новые грядки, выпалывать сорняки, бороться с вредителями.

23 июня последний день в стадии роста Луны в знаке Стрельца.

Сегодня неподходящий день для высадки рассады и посева семян. Исключение составляют - лук на зелень, посадка чеснока. Можно сегодня заниматься прополкой, окучивать картофель. Пересаживать многолетники с места на место.

Можно проводить укоренение черенков. Вносить минеральные удобрения и обрезать усы у клубники.

24 июня -  неблагоприятный день для любой работы - Полнолуние.

27 и 28 июня - Луна убывает в неплодородном знаке Водолея.

В эти пару дней не рекомендуются никакие посадки и посевы. Можно пасынковать помидоры, формировать огуречные плети, рыхлить и полоть землю.

Разрешается работа с химией для обработки растений от болезней и вредителей.

Разрешено обрезать деревья и кустарники и стричь газон - он долго не будет расти.

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