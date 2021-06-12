Денежная девятка в июне 2021: волшебный симоронский ритуал на привлечение денег
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Денежная девятка в июне 2021: волшебный симоронский ритуал на привлечение денег

11:20:546/12/2021Фото: Wikimedia Commons
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Для проведения ритуала вам понадобится маркер или ручка лучше зеленого или красного цвета.

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Симоронские ритуалы отличаются своей простотой

Волшебные ритуалы Симорона отличаются своей простотой, минимальной подготовкой и высокой эффективностью.

Провести правильно его сможет любой, а выполнять их можно в абсолютно любое время. Отрицательного воздействия на энергетику человека он совершенно не несет.

Суть каждого симоронского ритуала в том, чтобы научиться четко и коротко формулировать свое самое горячее желание. Чем чаще вы их будете проводить, тем лучше научитесь это делать.

Для проведения ритуала купите себе новенький яркий фломастер или ручку вашего любимого цвета, но в идеале выбираем  красный. Это любимый цвет Симорона.

Рисуем себе на внутренней стороне запястья красивую цифру 9 и трижды говорим "Симороню, ворожу, деньги в жизнь свою привожу, с волшебной девяткой все пройдет гладко".

Запястье можно выбирать любое - на каком вам удобнее - на том и рисуйте.

Не страшно, если рисунок быстро смоется. Его можно продублировать на бумаге и спрятать листок. На листочек свержу можно положить монетку или купюру, чтобы она притягивала финансы к вашему ритуалу.

Рисовать на руке второй раз не нужно -вы уже запрограммировали себя на исполнение вашего желания.

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