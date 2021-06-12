Какие льготы в 2021 году россиянам можно получить деньгами
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Какие льготы в 2021 году россиянам можно получить деньгами

6:34:396/12/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как отметили в Минтруде, меры поддержки в натуральном виде россияне выбирают чаще. В 2020 году их получали 2,5 млн федеральных льготников.

паковка, знак
Все меры поддержки льготников финансируются из федерального бюджета

По данным Росстата, правом на компенсацию набора социальных услуг в 2020 году воспользовались около 1 млн россиян. Среди них свыше 800 тыс. инвалидов, 15,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, 75,3 тыс. ветеранов боевых действий и 23,2 тыс. членов их семей, а также 5,5 тыс. граждан, пострадавших от радиации, почти 4 тыс. почетных донора и 33 героя России.

Такие цифры отказа от льгот в пользу денежных выплат отмечаются ежегодно.

Все меры поддержки этих льготников финансируются из федерального бюджета. Заменить их на выплату граждане могут полностью или частично по трем направлениям: медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд до места отдыха и обратно.

С 1 февраля 2021 года общая сумма компенсации составляет 1211,66 рублей в месяц, в том числе - 933,25 рублей за бесплатные лекарства и медизделия, 144,37 рублей - за путевку на санаторно-курортное лечение, 134,04 рублей - за бесплатный проезд на электричках или междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

У инвалидов, отказавшихся от медицинского обеспечения, остается право на бесплатные технические средства реабилитации. То есть лекарства они будут покупать сами, но кресло-коляску, протез или другой "инвентарь" им выдадут

Возможность для замены мер социальной поддержки денежными выплатами федеральным льготникам предоставляется один раз в год. Чтобы получать компенсацию в следующем году, заявление нужно подать в текущем, но не позднее 1 октября.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с 1 июля 2021 года все социальные выплаты будут приходить только на карту национальной платежной системы "Мир".

Федеральным льготникам, отказавшимся ранее от набора социальных услуг и не изменившим своего решения, в этом году обращаться никуда не нужно, их заявление продлевается автоматически до тех пор, пока они не подадут новое - о возобновлении предоставления набора социальных услуг.

Как отметили в Минтруде, меры поддержки в натуральном виде россияне выбирают чаще. В 2020 году их получали 2,5 млн федеральных льготников, передает РГ.

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