Собянин объявил непрерывные выходные с 15 по 20 июня 2021 в Москве
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Собянин объявил непрерывные выходные с 15 по 20 июня 2021 в Москве

7:16:546/12/2021Фото: pixabay
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То есть три выходных дня на День России перерастут в неделю отдыха. Москвичи выйдут на работу 21 июня. Обращение Сергея Собянина к москвичам - дословно.

Москвичи будут отдыхать до 20 июня включительно

12 июня мэр Москвы объявил длинные непрерывные выходные с 15 по 20 июня. Причина - резкий рост заболевших коронавирусом. На 12 июня за сутки 6700 человек.

Дорогие друзья,

С началом летнего сезона значительно увеличились поток туристов и активность самих горожан. В то же время погода пока больше напоминает весну, чем лето. И, похоже, что сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь. За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года.

Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах.

И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов «традиционных» групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые.

Не реагировать на такую ситуацию нельзя.

Поэтому мы рекомендуем перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку.

Настоятельно рекомендуем и просим москвичей старшего поколения воздержаться от поездок, побыть дома или на даче.

Конечно, всем гражданам необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на транспорте, в общественных местах и на предприятиях.

И, пожалуй, главное. По мнению эпидемиологов, сейчас необходимо, если не остановить, то по крайней мере снизить скорость распространения вируса.

Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 г. с сохранением заработной платы для работников.

Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня 2021 г.

Это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

Но, конечно, оно не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316.

Кроме того, с 13 по 20 июня 2021 г. временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях.

В организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).

В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках можно будет только гулять.

Друзья,

«Длинные выходные» помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность.

И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить.

Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите.

С уважением,

Ваш мэр С.Собянин

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