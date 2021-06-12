Зажигали: "Дружина" вывела на танцы жителей Бердска в День России 12 июня
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Зажигали: "Дружина" вывела на танцы жителей Бердска в День России 12 июня

9:57:506/12/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Настоящие профессионалы и красивые мужчины порадовали своими песнями собравшихся на площади Горького бердчан.

Прекрасное настроение подарил бердчанам ансамбль "Дружина"

Самый молодой государственный праздник в нашей стране - День России сегодня, 12 июня отметили в Бердске.

В 1990 году 12 июня первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и её законов. Именно в этот день, 12 июня, через год, в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых победу одержал Борис Ельцин.

В городском парке Бердска сегодня состоялся концерт, посвященный Дню России. Людей было немного, в выходной день многие уехали из города - на Алтай, на дачу.

А концерт получился необыкновенным. Организаторы концерта устроили для собравшихся на площади замечательный праздник. Все выступавшие исполнители пели без фонограммы, даже лучше профессиональных исполнителей. В Бердске много талантливых певцов и певиц, и сегодня бердчане с удовольствием им хлопали и подпевали от души. Художественный руководитель ГЦДиК Елена Камнева напомнила, чем знаменателен сегодняшний день - День России, рассказала о нашей стране, программа получилась яркая и интересная.

А когда на сцену вышел ансамбль “Дружина”, равнодушных не осталось. О мастерстве “Дружины” говорить не найдешь слов, нужно видеть и слышать выступление талантливых исполнителей. Народные песни в современной жизни звучат по-особому сердечно. Настоящие профессионалы и красивые мужчины порадовали своими песнями собравшихся бердчан. Практически сразу зрители стали танцевать. Ограждения перед сценой только мешали. И тогда директор ГЦДиК Елена Рущикова открыла проходы в ограждениях. Зрители в “партере” стали участниками концерта. Плясали и пели вместе с “Дружиной” все собравшие на площади. И дети, и молодежь, и бабушки, и дедушки. Получился настоящий всенародный праздник.

- Мы сегодня вспомнили, как надо по-русски, от души веселиться всем вместе, и старые, и малые, - поделились впечатлением от концерта семья бердчан с двумя детьми, - Жаль бабуля на дачу уехала. Всегда б такие концерты были, а не “фанерщики”. Сегодня пели настоящие песни.

В День России пели взрослые и дети

Детский ансамбль выступил на сцене в День России

Нам песня строить и жить помогает

Ограждения убрали, и танцевали вместе с исполнителями жители города

Ансамбль "Дружина" и жители Бердска пели и плясали вместе

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