Кому запретили работать с 13 июня 2021 в Москве: работодателей обязали оплатить нерабочие дни с 15 по 18 июня
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Кому запретили работать с 13 июня 2021 в Москве: работодателей обязали оплатить нерабочие дни с 15 по 18 июня

7:51:246/12/2021Фото: Кремлин.ру
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Ресторанам, кафе, клубам запрещено работать с 23. до 6.00, закрыты фуд-корты, детские площадки с 13 июня. Кто и что еще попало под запрет?

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил длинные выходные в Москве с 15 по 20 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин 12 июня объявил длинные выходные для москвичей. Нерабочими днями будут дни – с 15 по 20 июня. На работу 21 июня. Работодатели обязаны оплатить нерабочие дни с 15 по 18 июня.

- За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года, - обратился Собянин к жителям столицы.

За сутки на 12 июня выявили 6700 случаев новых ковидных больных в Москве.
Идет обратный процесс, когда больницы вновь становятся ковидными госпиталями.

Мэр очень озабочен тем, что тяжело болеют молодые люди.
- Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов «традиционных» групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые, - констатирует мэр.
Рекомендации работодателям Москвы:
-Переход на удаленку работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку.

-Москвичам +65 рекомендуют воздержаться от поездок, быть дома или на даче.

- Носить маски и держать социальную дистанцию.

-Нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников.

- «Длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня 2021 года.

-Это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

- Данный указ не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316.

- С 13 по 20 июня 2021 г. временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях.

- В организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).

-В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках можно будет только гулять.
-Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите.

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