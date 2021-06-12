Решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию в настоящее время нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Таким образом, "длинные выходные" в столице продлятся девять дней – с 12 по 20 июня.
"По федеральному уровню в настоящее время решений нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли введение мер, аналогичных московским, на уровне всей страны.
Кремль ответил, объявят ли в России выходными с 15 по 20 июня 2021
В Москве же мэр Сергей Собянин 12 июня объявил "длинные выходные" на девять дней – с 12 по 20 июня.
Решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию в настоящее время нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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