Президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам госпремий и обладателям звания "Герой труда".
На мероприятии в Кремле он пообщался с трактористом из общества с ограниченной ответственностью имени Кирова из Ростовской области Александром Бондаренко.
"Зарплата какая у вас?" — поинтересовался Путин, извинившись за столь бытовой вопрос.
"Двадцать четыре тысячи в колхозе, средняя. Есть и больше", — ответил Бондаренко.
Главе государства эта сумма показалась небольшой. "Это маловато, честно говоря", — заметил он, пишет РИА Новости.
Бондаренко пояснил, что можно получать и 70 тысяч в месяц, но речь идет о сезонных работах. По его словам, работникам хватает.
"Вам хватает, но это ниже среднего по стране, но об этом руководители отрасли должны думать. Но у нас хорошая программа. <...> Будем дальше работать над этим", — заверил президент.
Путин узнал размер зарплаты Героя России: Это маловато, честно говоря, оценил президент
Тракторист Александр Бондаренко пояснил, что можно получать и 70 тысяч в месяц, но речь идет о сезонных работах. По его словам, работникам хватает.
Президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам госпремий и обладателям звания "Герой труда".
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