Какие ограничения ввел в Москве с 13 июня мэр Сергей Собянин

12 июня Собянин подписал указ о длинных выходных в столице, по причине резкого роста больных коронавирусом.
Нерабочими будут дни с 15 по 20 июня. 21 июня – первый рабочий день. Работодателей обязали оплатить тем, кто вынужден не работать, 15 по 18 июня.
Сергей Собянин рекомендовал перевести а удаленку до 30% сотрудников.
Решение о нерабочих днях затрагивает предприятия и организации всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).
Указ не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316.
С 13 по 20 июня 2021 г. временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях.
В организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).
В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках можно будет только гулять.
Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите.