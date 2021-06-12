Какие ограничения ввел в Москве с 13 июня мэр Сергей Собянин
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Какие ограничения ввел в Москве с 13 июня мэр Сергей Собянин

9:42:316/12/2021Фото: pixabay
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В организациях общественного питания запретили обслуживать ночь, закроются аттракционы, запрещено работать фуд-кортам и детским игровым площадкам.

Сергей Собянин рекомендовал перевести а удаленку до 30% сотрудников

12 июня Собянин подписал указ о длинных выходных в столице, по причине резкого роста больных коронавирусом.
Нерабочими будут дни с 15 по 20 июня. 21 июня – первый рабочий день. Работодателей обязали оплатить тем, кто вынужден не работать, 15 по 18 июня.
Сергей Собянин рекомендовал перевести а удаленку до 30% сотрудников.

Решение о нерабочих днях затрагивает предприятия и организации всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

Указ не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316.

С 13 по 20 июня 2021 г. временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях.

В организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).

В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках можно будет только гулять.

Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите.

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