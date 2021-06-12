Алкогольная смерть косит россиян, и психические заболевания тоже

От алкоголя умирают россияне, о чем говорят цифры Росстата. За 2020 года более 50 тысяч человек умерли от причин, вызванных алкогольными возлияниями.
По словам Голиковой, смертность в прошлом году выросла на 18,6 % по сравнению с 20219 годом.
Смертность от алкоголя равна 2,4% в общей структуре смертности.
Всего за 2020 год умерли 2,14 млн россиян, при этом 50 435 смертей зафиксировано от причин, обусловленных употреблением алкоголя. Это на 3 тысячи больше, чем было в 2019 году, когда от причин, связанных с алкоголем, умерло 47 427 человек.
Так же идет рост смертей, связанных с психическими заболеваниями. В 2020 году таким смертей было 24 159. А в 2019 году – 19440.