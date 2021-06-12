Отказали тормоза и автобус упал с моста в реку Куэнга: погибли 19 человек. Как наказали виновных?

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Ивану Стрельникову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц).
Уголовное дело по поручению Председателя СК России было передано в центральный аппарат ведомства для всестороннего и объективного расследования, ход которого был поставлен на особый контроль.
Следствием и судом установлено, что 1 декабря 2019 года на 362 км трассы «Могойтуй-Олочи» на территории Сретенского района Забайкальского края водитель Сергей Кубасов, осуществлявший деятельность в транспортной компании частного предпринимателя Стрельникова, управляя пассажирским автобусом с находившимся в нем 41 пассажиром, не справился с управлением и совершил съезд транспортного средства с моста в реку Куэнга. В результате происшествия погибли 19 человек, в том числе сам Кубасов и 4 детей. 20 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Проведенной в ходе расследования автотехнической судебной экспертизой установлено, что у автобуса была повреждена тормозная система задних колес, а водитель Кубасов превысил скорость движения, что и повлекло аварию.
Стрельников, являясь лицом, ответственным за обеспечение технического состояния автобуса, в нарушение положений закона о безопасности дорожного движения не проверил транспортное средство на наличие неисправностей перед его отправлением в рейс.
Приговором суда Стрельникову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью по осуществлению пассажирских перевозок на 2 года и 6 месяцев.
Уголовное преследование в отношении Кубасова прекращено в связи с его смертью.