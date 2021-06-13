13 июня - с Днём работников легкой промышленности: открытки яркие со словами-поздравлениями

С днем работников промышленности легкой!
Поздравляем всех причастных к этой отрасли.
В день июньский, очень солнечный и теплый
Пожелаем, чтоб оклады ваши выросли.
Чтоб работа вам дарила наслажденье,
Предприятию расти и процветать.
Чтоб по службе были чаще повышенья.
Будем вместе дружно праздник отмечать.
Легкая промышленность празднует свой день
И поздравить с праздником вас совсем не лень.
Пожелаем отрасли вашей процветать.
Наше население в вещи одевать.
Пусть у вас все сложится дома и в работе,
И от счастья будете вы порхать в полете.
Пусть зарплаты щедрые будут постоянно.
И пусть платят премии вам беспрестанно.
Работники промышленности легкой,
Примите поздравления от нас.
Пусть этих пожеланий добрых строки
Затронут и растрогают всех вас.
Желаем вашей отрасли цветенья.
И вам работать и не уставать.
Успехов вам в работе и терпенья.
Зарплаты вам большие получать.
Вы население страны всей одеваете,
В работе своей рук не покладаете.
Сегодня хоть немного отдохните
И поздравленья наши вы примите.
Желаем вам работы без авралов,
Промышленность чтоб ваша процветала,
И легкою была не понаслышке.
Труда поменьше, а зарплат повыше.
Источник: pozdravik.ru, 100cards.ru