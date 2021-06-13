Как добралась к сердцу Владислава юрист Мария: большая свадьба молодых патриотов Бердска

11 июня 2021 года прошла замечательная свадьба у Владислава и Марии. Очень много друзей пришли в ЗАГС Бердска поздравить молодую красивую пару с днем бракосочетания. Мария — нежная и очень красивая девушка, короткое бежевое платье и высокие каблуки подчеркивают стройные ноги и хорошую фигуру, длинные волосы локонами спускаются на плечи, спокойный взгляд из-под длинных ресниц — ну как мог Владислав не жениться? Муж серьезный молодой человек в современном модном костюме — брюки в клетку, серый пиджак, белая рубашка, бабочка, белые мокасины.
Пара встретилась на дне рождения Марии год назад. Владислава на день рождения пригласил брат Марии.
- Я увидела Владислава, и как-то с первых минут меня зацепило, наверное любовь с первого взгляда. Потом стали разговаривать, понравилась его уверенность, целеустремленность, это хорошо, когда у мужчины есть планы на жизнь. Мужчина должен видеть будущее, - улыбается Мария.
- А я увидел очень красивую девушку. А потом, как в пословице: путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Меня поразило, как вкусно и здорово Мария готовит. Я сразу решил, что это моя жена,- рассказал Владислав.
Мария учиться и работает, она юрист, Владислав работает специалистом по сетевым продажам. Семья планирует жить в Бердске, очень любят оба свой родной город.
- Никуда мы не хотим уезжать, мы патриоты Бердска, самый любимый город,- говорят оба.
Детей планируют в семье обязательно, но сначала нужно немного семье окрепнуть материально.
- Если вне планов родится ребенок, будем счастливы. Ответственность надо брать на себя обязательно,- говорит Владислав. Надежный и серьезный муж у Марии.
«Курьер. Среда. Бердск» поздравляет прекрасную пару — Марию и Владислава с днем свадьбы, желает им любви и яркой жизни, счастья и исполнения желаний.