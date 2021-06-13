Как горошины посыпались: гордая Аглая и другие танцоры "Бердчаночки" дали отчетный концерт в Бердске
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Как горошины посыпались: гордая Аглая и другие танцоры "Бердчаночки" дали отчетный концерт в Бердске

10:19:326/13/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Много теплых слов сказали родители и выпускники в адрес своих педагогов - Марии Дубровской и Влады Лопатиной. Даже сложно представить, сколько труда и нервов нужно, чтобы научить так здорово танцевать наших детей.

Самая маленькая бердчаночка Аглая

10 июня 2021 года в Городском Центре культуры и досуга Бердска состоялся отчетный концерт ансамбля танца “Бердчаночка”. Создан ансамбль в далеком 1973 году. В 1976 году он стал первым самодеятельным коллективом Бердска, получившим звание “Народный самодеятельный коллектив”. “Бердчаночка” в 2021 году завершила 47- й танцевальный сезон. И отчетный концерт в ГЦКиД сегодня - выпускной вечер для шестерых участников ансамбля - теперь они уже настоящие артисты.

Выпускники “Бердчаночки” 2021: Юркевич Сергей, Суетова Светлана,  Шарыпова Наталья, Шаинян Арина, Федосова Полина, Григорьева Софья.

Много теплых слов сказали родители и выпускники в адрес своих педагогов - Марии Дубровской и Влады Лопатиной. Даже сложно представить, сколько труда и нервов нужно, чтобы научить так здорово танцевать наших детей. Когда малыши вышли на сцену, моя соседка, не сдержав эмоций, воскликнула: “Как горошины посыпались!” Но эти “горошины” с гордо поднятыми головами, с улыбками, прямыми спинами так здорово станцевали, что вызвали бурю оваций. Как Марии Руслановне и Владе Николаевне удается “собрать горошины”, превратить их в прекрасных “лебедей” - секрет педагогов.

Дети постарше танцуют “взрослые” танцы. Здесь уже и движения сложные и рисунок танца серьезный. Мама участницы ансамбля “Бердчаночка”, пропустившая концерт, потому что помогала менять- переодевать детям костюмы, рассказала, что так и смотрит все важные концерты дочки в записи, много работы за кулисами.

- Новый педагог Мария Дубровская , молодая девушка, а такие танцы поставила. Чудо. Дальше, наверное, вообще огонь будет. Много детей из “Бердчаночки” поступают в институты культуры, становятся хореографами,- рассказала мама танцовщицы.

А как кружилась на сцене Наталья Шарыпова. Дух захватывало у зрителей в зале. Танцовщица, казалось, летала над сценой. Ещё всем зрителям очень понравились сольные танцы. Когда танцевали три девушки под музыку украинской песни, в зале плакали взрослые серьезные дамы, так трогало за душу танцевальное мастерство девчонок. Очень красивый и драматичный танец о не вернувшемся с войны солдате так тонко и точно показали ребята, что по окончании музыки в зале некоторое время просто стояла тишина - все приходили в себя.

Директор отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко вручила грамоты выпускникам ансамбля танца “Бердчаночка”за высокое хореографическое мастерство, усердие и стремление повышать художественный уровень.
- Хочется пожелать творческих успехов руководителям “Бердчаночки”, детям пожелать, чтоб было выступлений, родителям - терпения и мудрости, всегда поддерживать своих детей. Желаю побед и процветания ГЦКиД, чтобы помогали “Бердчаночке” с поездками и костюмами, - пожелала Оксана Михайловна.

Директор ГДКиД Бердска Елена Рущикова вручила родителям артистов ансамбля танца “Бердчаночка” благодарственные письма и отметила, что “коллектив “Бердчаночки” всегда славился семейными традициями.”

- Вот этих красивых взрослых ребят мы помним совсем маленькими. Вы гордость нашего коллектива. Желаю вам, чтобы вы обязательно состоялись в профессии, какую бы вы не выбрали. Может станете хореографами и вернетесь работать в “Бердчаночку”, может быть, приведете танцевать своих детей. Счастья, успехов, веры в себя,- обратилась к выпускникам художественный руководитель ГЦКиД Елена Камнева.

“Курьер. Среда. Бердск" присоединяется к пожеланиям выпускникам “Бердчаночки”, прозвучавшим со сцены в этот замечательный вечер. Дети стали взрослыми. Уроки ровно держать спину и не опускать голову очень пригодятся в большом мире. А Владе Николаевне и Марии Руслановне в новом учебном году вновь встречать своих маленьких артистов, учить, репетировать, выдумывать, творить, чтобы через год выпустить вновь в полет прекрасных танцоров.

- Мамы и папы детей города Бердска, посмотрите на своих малышей. Возможно, у вас родились и растут в семье талантливые танцоры и танцовщицы. Приводите и мальчиков в “Бердчаночку”, парни здесь вырастают настоящими мужчинами - сильными, красивыми, умеющими и поддержать, и помочь. Танец учит быть настоящим человеком, свободным и упорным, - попросила сказать бердчанам мама танцовщицы “Бердчаночки”.

Руководители ансамбля "Бердчаночка" Мария Дубровская и Влада Лопатина

В "Бердчаночке" дети растут , растет и мастерство

Начинающие танцовщицы и танцор

"Бердчаночка" на сцене

Красавицы- бердчаночки

Выпускники "Бердчаночки" 2021 года

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