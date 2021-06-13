7 июля – Иван Купала-2021: традиции дня, его история и запреты
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7 июля – Иван Купала-2021: традиции дня, его история и запреты

1:00:336/13/2021,Мария РодченковаФото: Симон Кожин / commons.wikimedia.org
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Ночь на Ивана Купала считается главной и имеет множество обрядов.

В языческой традиции считалось, что в этот день открывается некий портал, из которого выходят злые духи, нечисть, которая бесчинствует

Иван Купала - это один из самых известных славянских праздников, который сохранился до сих пор. О традициях и истории этого дня, главных запретах - в нашем материале.

Издавна считается, что в этот день происходит наивысший расцвет матери-природы, потому что праздник отмечает летнее солнцестояние и является мистическим. Празднования приходятся на 7 июля. Они совпадают с христианским днем, посвященным Иоанну Крестителю, который крестил Спасителя и принял мученическую смерть - ему отрубили голову. По версии некоторых исследователей, Иван Купала - это совокупность дохристианского язычества и поздней религиозной практики, однако есть и критики того, что праздник возник до появления христианства. Само название “Купала”, считается, что относится Иоанну, потому что Креститель может переводиться, как купатель в славянской традиции. Похожее слово у славян означало очищение или омовение, которое раньше делали в реках и озерах.

Помимо того, что в праздник принято молиться Иоанну Крестителю, как правило, об избавлении от головной боли, в этот день совершается множество ритуалов, связанных со стихиями: огнем, водой и т.д. Они относятся к языческим традициям. Ночь на Ивана Купала считается главной и имеет множество обрядов. Раньше славяне не спалю всю ночь, и в это время происходили народные гуляния, ритуальные обряды и т.д. Например, славяне верили, что благотворное влияние на человека окажет купание перед тем, как взойдет солнце. Из-за этого люди посещали бани, купались в открытых источниках - реках, озерах, прудах. Кроме этого, разжигали большие костры, зачастую, от трения, как было в давние времена. Вокруг них водили хороводы, девушки плели цветочные венки, а само пламя не потухало до утра. Также нередкими были брачные обряды, когда выбирались суженые. В этот день не только стихии, но и травы и растения наделялись волшебной силой, поэтому к ним было приковано особое внимание. По поверьям, именно на Ивана Купала они приобретали волшебные, целебные свойства. Из-за этого букеты считались оберегами от силы нечистой и негатива. В языческой традиции считалось, что в этот день открывается некий портал, из которого выходят злые духи, нечисть, которая бесчинствует. Поэтому перед домом клали крапиву, чтобы защитить жилище и семью. В целом, на Ивана Купала обязательным было купание, то есть искупление грехов.

При этом, по церковной традиции языческие обряды и ритуалы запрещены, поэтому все внимание должно быть приковано к святому Иоанну Предтече. Православным верующим в этот день запрещается ругаться, ссориться, заниматься тяжелым физическим трудом, шить, вышивать, обижаться, мыслить негативно и т.д. Лучше всего провести день в молитвах, вспоминать Иоанна Крестителя, посещать храмы и церкви. Также хорошо в этот день помогать не только близким, но и всем нуждающимся. Подавать милостыню, жертвовать средства благотворительным фондам. Существует поверье, что в этот день нельзя давать деньги в долг и продавать что-либо - это сулит бедностью на весь год. Еще одно поверье говорит о том, что в день Ивана Купалы нельзя обижать и бить животных, например, коров, коз и т.д. Считается, что тогда они перестанут приносить пользу и давать молоко.

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