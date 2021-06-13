Новый способ лечение рака открыли ученые. И он эффективен
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Новый способ лечение рака открыли ученые. И он эффективен

3:00:086/13/2021Фото: pixabay
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Пятилетняя выживаемость больных раком яичников составляет 49,1 процента. Это пятая по значимости причина смерти женщин от рака.

По данным Американского онкологического общества, более чем у 20 000 женщин ежегодно диагностируется рак яичников, и почти 14 000 умирают от этого заболевания

Доклинические испытания нового радиофармпрепарата для лечения рака яичников дали успешные результаты, резко ограничив рост опухоли и уменьшив массу опухоли. Разработанный специально для лечения рака яичников, устойчивого к традиционным методам лечения, новый радиофармпрепарат может быть произведен за 25 минут при невысокой стоимости, что обеспечивает лучшую эффективность по сравнению с альтернативными методами. Это исследование было представлено на ежегодном собрании Общества ядерной медицины и молекулярной визуализации 2021 года, пишет https://medicalxpress.com

По данным Американского онкологического общества, более чем у 20 000 женщин ежегодно диагностируется рак яичников, и почти 14 000 умирают от этого заболевания. Пятилетняя выживаемость больных раком яичников составляет 49,1 процента. Это пятая по значимости причина смерти женщин от рака.

В исследовании исследователи использовали новую систему генератора для разработки целевой альфа-терапии Pb-214-TCMC-трастузумаб для лечения HER2-положительного рака яичников. Клетки рака яичников и мышей, несущих опухоли рака яичников, были разделены на три группы: те, которые лечились Pb-214-TCMC-трастузумабом, те, которые получали Pb-214-TCMC-IgG, и необработанную контрольную группу. Все группы были визуализированы с течением времени, чтобы определить эффективность лечения.

По сравнению с Pb-214-TCMC-IgG и контрольной группой, опухолевый сигнал для мышей и клеток, обработанных Pb-214-TCMC-трастузумабом, резко снизился в ходе исследования, что свидетельствует об эффективности терапии. Не было никаких побочных эффектов от лечения, что было определено по потере веса всех выживших животных.

«Короткий 27-минутный период полураспада Pb-214 идеально подходит для терапевтических применений с фракционированными альфа-частицами» , - заявил Майк Замиара, автор исследования и президент Niowave Inc. в Ист-Лансинге, штат Мичиган. «Система генератора может обеспечивать Pb-214 каждый час, потенциально обеспечивая пациентам новый источник терапии альфа-частицами по более низкой цене. В будущем система генератора будет доступна для многих терапевтических продуктов в разрабатываемой системе« под ключ », обеспечение надежных доз для улучшения ухода за пациентами».

Abstract 93. «Терапевтическая эффективность трастузумаба, меченного Pb-214, в доклинической модели рака яичников», Абдулла Метеби, Сравнительная медицина и интегративная биология, Университет штата Мичиган, Ист-Лансинг, Мичиган; Chelsea Nayback, Институт количественных медицинских наук и инженерии, Университет штата Мичиган, Ист-Лансинг, Мичиган; Джинда Фан, отделения радиологии и химии, Институт количественных медицинских наук и инженерии, Университет штата Мичиган, Ист-Лансинг, Мичиган; Натан Джонсон, Джон Димер, Терри Гримм, Майк Замиара, Niowave, Inc., Лансинг, Мичиган; и Курт Зинн, Радиология и Институт количественных медицинских наук и инженерии, Университет штата Мичиган, Ист-Лансинг, штат Мичиган.

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